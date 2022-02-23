İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'ndan adalet açıklaması

İZMİR (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de bu sezon alt sıralarda kalan İzmir temsilcileri Göztepe ve Altay, maçlarda yaşanan hakem hatalarıyla ilgili tepkilerini sürdürürken, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın (İZVAK) yönetim kurulu da adaletli yönetim açıklaması yaptı.

Ligde geçen hafta oynanan Beşiktaş - Altay, Göztepe - Galatasaray maçlarındaki hakem kararlarının yankıları devam ederken, kentin futbol kulüplerinin çatı kuruluşu olan İZVAK'ın yönetiminin, "Sadece Adalet" başlığı taşıyan konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Bırakın, bu güzel oyunun kaderini, başrol oyuncusu olan futbolcular belirlesin!"

Demirören Haber Ajansı - Spor