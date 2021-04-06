İZVAK'ta kongre günü
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İZVAK'ta kongre günü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
İZVAK'ta kongre günü

İZMİR'deki profesyonel spor kulüplerinin çatı yapılanması olan İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nda (İZVAK) seçimli genel kurul yarın yapılacak.

İZMİR'deki profesyonel spor kulüplerinin çatı yapılanması olan İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nda (İZVAK) seçimli genel kurul yarın yapılacak. Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki genel kurul, saat 16.00'da başlayacak. İZVAK kongresi, İçişleri Bakanlığı'nın ve İzmir Valiliği'nin talimatlarına uygun olarak koronavirüs pandemisi önlemleri kapsamında yapılacak. Salonda kişi başına 8 metrekare yer ayrılacak, alana vakıf üyeleri, davetli protokol, TSYD tarafından akredite edilen gazeteciler ve resmi görevliler dışında kimse alınmayacak. Kapılarda HES kodu kontrolü, ateş ölçümü yapılacak. Kapıda maske ve dezenfektan dağıtılacak. İmzalar tek kullanımlık kalemlerle atılacak,  güvenlik, ambulans ve sağlık ekibi görev yapacak.

Kongre öncesi 1998 yılında kurulan 23 senelik vakfın tarihinde ilk kez yönetime çifte aday olurken, göreve yeniden talip olan Başkan Ali Erten, Göztepe, Altay, Altınordu, Menemenspor, Karşıyaka ve Bergama Belediyespor olmak üzere 6 kulüp başkanının desteğini aldı. Emre Sarıgedik, Dinamik Grup oluşumuyla çeşitli sivil toplum kuruluşlarından destek alıp vakıf üyeliği henüz onaylanmamasına rağmen başkan adaylığını açıkladı. Görev süresinde geçen 5 yıllık süreçte barış ve hoşgörü dilinin önemli kazanımlar getirdiğini, tartışma ve çekişmelerden uzak durup, uzlaşı ve ortak akılla hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Ali Erten, "En büyük temennimiz bunun artarak devam etmesi ve kazananın daima İzmir kulüpleri olmasıdır" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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