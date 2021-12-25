İZTUZU PLAJI'NDA NOEL KUTLAMASI

MUĞLA'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde yaşayan yerleşik yabancılar, dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda Noel kutlaması yaptı.

Dalyan, Köyceğiz ve Dalaman'da yaşayan Hollandalı, İngiliz, Fransız ve Almanlar, Noel'i kutlamak için dün İztuzu kumsalında bir araya geldi. 1 gün önceden hazırladıkları yiyecekleri birbirleriyle paylaşan yabancılar, şarkılar söyleyip dans etti. Türkler de yabancılarla birlikte kutlamaya katılırken, havanın sıcak olmasını fırsat bilenler, denize girdi. Yaklaşık 200 kişinin bir araya geldiği kutlama, akşam saatlerine kadar sürdü.

Yılın belirli zamanlarında Dalyan'da yaşadıklarını belirten İngiliz vatandaşı Peter Bond (64), "Noel kutlaması için İztuzu kumsalına geldik. Hava çok güzel 14 derece. Kızım Gracie ile denize girelim, dedik. Su soğuk ama hava güneşli. İngiltere bu mevsimde çok soğuk böyle bir hava bulamayız. Burası çok güzel" dedi.

Kış aylarında Dalyan'da 350'ye yakın yabancı uyruklunun yaşadığını belirten Ortaca Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Öztürk de "Bugün burada ilçemizde ve çevre ilçelerimizde yaşayan yerleşik yabancı misafirlerimiz Noel arifesini kutluyorlar. Her yıl İztuzu kumsalında bu buluşmayı gerçekleştiriyorlar. Belediye olarak misafirlerimizin ihtiyaçlarına destek olmak için plajdaki tesisimizi onların hizmetine açtık. Bizler de onlarla kutlamak için bir araya geldik" diye konuştu.