İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Özgener, AA'nın 100. yılını kutladı İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü dolasıyla mesaj yayınladı.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü dolasıyla mesaj yayınladı.

Özgener, mesajında AA'nın Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla, Milli Mücadele sürecinde Anadolu'nun ve Türk milletinin sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulduğunu anımsattı.

AA'yı "Cumhuriyet tarihinin ulu çınarı" olarak nitelendiren Özgener, şunları kaydetti:

"AA, kurulduğu tarihten bu yana dünyanın dört bir yanındaki gelişmeleri ve doğru haberleri bizi aktarmaya devam ettirmektedir. Dünyanın her bir köşesindeki geniş habercilik ağıyla, en doğru ve en hızlı haberleri halen Anadolu Ajansı sayesinde öğreniyoruz. 100 yıllık birikimi, 100'den fazla ülkede 6 bin basın kuruluşuna hizmet veren dev habercilik ağıyla sadece ülkemizin değil aynı zamanda dünyanın sayılı ajansları arasında yer alan Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim."

Kaynak: AA