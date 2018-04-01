İzto Üyelerine Nefes Kredisi

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Ekrem Demirtaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile 6 banka arasında imzalanan protokol ile hayata geçen Nefes Kredisi Programı'na katıldıklarını belirterek, İZTO üyelerine şimdilik 65,6 milyon liralık kredi hacmi oluşturduklarını ifade etti.

Demirtaş, yaptığı açıklamada, geçen yıl ilk defa hayata geçen Nefes Kredisi'nin İZTO üyelerine büyük fayda sağladığını belirtti.

Nefes Kredisi'nde geçen yıl bin 610 İZTO üyesinin 201 milyon liralık kredi kullandığını hatırlatan Demirtaş, şunları kaydetti:

"Nefes Kredisi'ne dahil olmak için odamız bankalara mevduat olarak para yatıracak, buna karşılık, şimdilik 65,6 milyon liralık kredi hacmi yaratılmış olacak. Şimdilik diyorum çünkü üyelerimizden daha fazla talep geldiği takdirde odamız özveride bulunarak bu kaynağın bir kat daha arttırılması, 130 milyon liraya çıkması için kaynak yaratacak. Üyelerimiz için kredi üst limiti 200 bin lira olacak. Krediye başvurmak için üyelerimizin odamızdan 'TOBB Nefes Kredisi Başvurusu içindir' ibaresi yer alan faaliyet belgesi alması gerekiyor."

İZTO üyeleri için odanın zemin katında Nefes Kredisi Danışma Masası kurulduğunun aktaran Demirtaş, üyelerin bu masaya başvurabileceği gibi girisimcilik@izto.org.tr adresli e-postadan da bilgi alabileceklerini bildirdi.