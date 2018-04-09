İzto Üyeleri Sandık Başında

İzmir Ticaret Odası (İZTO) üyeleri, meclis üyeleri ve meslek komitesi üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Fuarİzmir A Holü'nde gerçekleşen seçimlerde 79 komitedeki toplam 41 bin 651 üye, 429 meslek komitesi üyesi ve 175 meclis üyesini seçecek.

Saat 17.00'da sona erecek seçimlerde üyeler, 94 sandıkta oylarını kullanmaya başladı.

Katılımın yüksek olduğunun gözlemlendiği seçim nedeniyle Fuarİzmir binası içi ve çevresinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Seçimde yeniden aday olan mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş 67. İnşaat, Yapım ve Onarım Grubu'nda, başkan adayı Mahmut Özgener Ulaşım Araçları Satış Grubu'nda ve diğer aday Zeki Yöndem ise Kişisel Bakım, Güzellik Salonları, Kuru Temizleme ve Diğer Faaliyetler Grubu'nda oylarını kullanacak.

Bugün belirlenen meclis üyeleri, 14 Nisan'da gerçekleşecek ilk meclis toplantısında yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, meclis başkanı ve diğer organlar için isimleri belirleyecek.