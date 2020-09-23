İZTO, TSE'den "Covid Güvenli Hizmet Belgesi'ni alan İzmir'deki ilk oda oldu

İzmir Ticaret Odası (İZTO), 18 Eylül 2020 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda, koşullara tam uygunlukla "Covid 19 Güvenli Hizmet Belgesi" almaya hak kazandı.

İzmir Ticaret Odası (İZTO), 18 Eylül 2020 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda, koşullara tam uygunlukla "Covid 19 Güvenli Hizmet Belgesi" almaya hak kazandı.

İzmir'de bu belgeyi almaya hak kazanan ilk oda oldukları için büyük bir gurur duyduklarını ifade eden İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "İçinde bulunduğumuz süreçte böylesine önemli bir belgeyi kentimizde alan ilk Oda ve ülke genelinde de öncü odalardan biri olmaktan dolayı gurur duyduk. Pandeminin başından bu yana üyelerimiz ve çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın sağlığına odaklanarak iş süreçlerimizi yeni koşullara göre hızla adapte ettik ve güvenlik kurallarını hiç taviz vermeden, büyük bir titizlikle uyguladık. Çalışmalarımızı, aynı hassasiyet ve özenle sürdürüyoruz" dedi.

Oda olarak tüm faaliyetlerini "Sıfır Hata" ilkesi doğrultusunda yürüttüklerinin altını çizen Özgener, "Türk Standartları Enstitüsü tarafından yürütülen denetimlerde hiçbir uygunsuzluk tespit edilmeden bu önemli belgeyi aldığımız için ayrıca çok mutluyuz" diye sözlerine ekledi. Özgener, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde tüm tedbirlerin ivedilikle alınarak faaliyetlerini ve üye hizmetlerini aksatmadan sürdürdüklerini, üyeler birçok işi online olarak kolay ve hızlı bir şekilde yapabilirken, yüz yüze yapılması gereken işlemler için her zaman güvenle Odaya gelebileceklerini belirtti.

TSE tarafından yapılan denetim, üyelerin ve Oda personelinin aktif olarak kullandığı binanın tüm alanlarını kapsayacak şekilde gerçekleştirildi. Ayrıca denetim kapsamında, bulaş riskinin arttığı seyahatlere ilişkin düzenlemeler, evsel atıklar ile maske eldiven gibi atıkların yönetimi ve bertaraf edilmesi, personelin pandemi ve alınacak önlemlerle ilgili eğitimi, üyelere yönelik farkındalığı arttırma çalışmaları, tedarikçi ilişikleri ve tedarik edilen ürünlerin Odaya sevkiyat süreci, risklerin yönetimi ve şüpheli vaka olması durumunda izlenecek sürece ilişkin alınan önlemler gibi pek çok hususun değerlendirildiğini belirtti.

Özgener, ayrıca TSE'ye Covid-19 sürecinde bu şekilde bir belgelendirme faaliyeti gerçekleştirdikleri için teşekkür etti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı