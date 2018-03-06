İzto Seçimlerine Doğru

İzmir Ticaret Odası (İZTO) başkan adayı Mahmut Özgener, göreve geldiğinde İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde düzenleyecekleri iletişim atölyeleri, uluslararası konferanslar ve ortak akıl çalışmalarıyla İzmir'in sinerjisini artıracaklarını ifade etti.

Özgener, yaptığı açıklamada, İzmir'in sahip olduğu potansiyelin yeterince kullanılmadığını aktardı.

Bu konuda üniversitelere önemli görevler düştüğünün altını çizen Özgener, "Göreve geldiğimizde, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin Sivil Toplum Kuruluşları ile kenti geliştirecek yeni projelere imza atmasını sağlayacağız. Üniversitemizde düzenleyeceğimiz iletişim atölyeleri, uluslararası konferanslar ve ortak akıl çalışmalarıyla İzmir'in sinerjisini artıracağız." ifadelerini kullandı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin kentin ilk vakıf üniversitesi olduğunu hatırlatan Özgener, üniversitede sadece kente değil bölgeye ve Türkiye'ye ye yön verecek öğrenciler yetişeceğini vurguladı.

Üniversitenin sanayi ile işbirliğinin yanı sıra sivil toplum örgütleriyle de yeni projeler üretilmesini amaçladıklarını aktaran Özgener, "Ara eleman sıkıntısını çözmek için de üniversitemiz etkin rol oynayacak. Kentteki tüm aktörlerle her fırsatta bir araya gelerek doğacak sinerjinin toplumun tüm katmanlarına yayılmasını sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.