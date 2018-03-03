İzto Seçimlerine Doğru

İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) başkan adayı Mahmut Özgener, İzmir'in mimarları ve mühendislerinin el ele verip dünya çapında ses getirecek projeleri kente nasıl kazandırılacağının konuşulması gerektiğini söyledi.

Özgener, yaptığı açıklamada, İzmir'in 8 bin 500 yıllık bir kent olduğunu, artık sıradan yerel projeleri tartışmaktan vazgeçip kente kazandırılacak uluslararası örnek projelerin tartışılması gerektiğini vurguladı.

İzmir'de yapılması gereken çok iş ve yatırım alanı bulunduğunu belirten Özgener, şunları kaydetti:

"Bu kentin mimarları, mühendisleri, iş dünyası ile el ele ortak bir anlayışla bu şehre dev projeler yapmalı. Ama bunları gerçekleştirirken de, kentte bulunan sivil toplum örgütlerinin hassasiyetleri dikkate alınmalı. Bunları hayata geçirirken iki temel prensibimiz olmalı. Birisi kentin önüne uzun vadeli hedefler koymak, ikincisi ise şehir plancıları, mimarlar, inşaat sektörü paydaşları ve kentin meslek örgütleri ile yerel yönetimleri aynı masa etrafında bir araya getirebilmek. Bu şehrin sorunlarını çözmek istiyorsak, 'Ben bilirim' anlayışını terk etmeliyiz."

Kentin en değerli alanlarından olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki metruk hale gelmiş tescilli binaların yeniden yaşama kazandırılması gerektiğine dikkat çeken Özgener, Kemeraltı ile ilgili herkesin 'ne yapabiliriz' diye düşünmesi zamanının geldiğini belirtti.