İzto'nun 2019 Bütçesi Onaylandı

İzmir Ticaret Odası (İZTO), yılın son meclisinde 2019 bütçesini 72 milyon 500 bin lira olarak kararlaştırdı.

İZTO'nun yılın son meclis toplantısında 2019 yılı çalışma programı ve bütçesi görüşüldü. Toplantıda, İZTO 2019 yılı bütçesi 72 milyon 500 bin lira olarak onaylandı. Bütçe Meclisi toplantısında konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, sebze ve meyvelerin sofralara ulaştırılmasını sağlayan halci üyelerin, Yeni Hal Yasası Tasarısının sektörün görüşü alınmadan Meclis'e sunulacak olması nedeni ile stresli bir süreçten geçtiğini belirtti. Kanun teklifi taslağında köklü değişikliklerin yer aldığını ifade eden Özgener, "Üyelerimiz kaygılı ve kaygılarında da haklılar. Uzun yıllardır halde komisyoncu olarak faaliyet gösteren üyelerimiz işlerine tüccar olarak devam edecek ve özel teşebbüslerin kiracısı olacaklar. Üyelerimiz bu nedenle oluşturulacak yeni hal yönetimi yapısında bizzat yer almak istemekte ve bu konuda Odamızın desteğini beklemektedir. İlaveten iş yerleri için tahsis hakkı verilmesi ve hal bulunmayan yerlerde toptan meyve-sebze ticaretine izin verilmemesini talep ediyorlar" diye konuştu.

Konu, Yaş Sebze ve Meyve Grubu Meslek Komitesince kendilerine iletilir iletilmez harekete geçtiklerini söyleyen Özgener, "Komitemizin talebi doğrultusunda, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımı ile bir toplantı düzenlemesi hususunu TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na bizzat ilettim. İçiniz rahat olsun kanun teklifi taslağı şuan beklemeye alınmış durumda. Bu süreci yakından takip ederek üyelerimizin lehine adımlar atılması konusunda elimizden geleni yapacağımıza şüpheniz olmasın" ifadelerine yer verdi.

"Asgari ücretten vergi alınmaması gerektiğini düşünüyoruz"

Asgari ücret üzerinde işverene düşen SGK prim ve vergi payının oldukça yüksek olduğunu savunan Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın istihdam üzerindeki vergi yükünün azaltılacağı yönündeki açıklamasını çok sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Bu yükün azaltılması durumunda çalışana daha yüksek ücret vermeyi biz de isteriz. TOBB Başkanımızın açıklamasını aynen destekliyor ve her zaman savunduğumuz gibi asgari ücretten vergi alınmaması gerektiğini düşünüyoruz. Asgari ücretli çalışanlar için işverenlere, 500 ve üzeri çalışanı varsa 12 ay boyunca 101 TL, 500'den az çalışanı varsa 150 TL destek verilmesini çok olumlu karşılıyor ve önemli bir adım olarak görüyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigorta prim teşviki uygulamasının önümüzdeki yıl 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için üç puan, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için beş puan olarak uygulanacağını açıkladığını hatırlatan Özgener, "Bu kapsamda 2019 ve 2020 yıllarında ilk defa işe alınacak her işçinin asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini de devlet üstlenecek. Bu destekleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bir başka konu da 80'li yıllardaki yüksek enflasyon döneminden kalma özellikle peşin vergi yükü iş dünyasının üzerinde ve bunun kaldırılmasını talep ediyoruz. Ayrıca geçici vergilerin bir sene ötelenmesi, zor durumda olan firmalar için önemli bir sermaye kaynağı olacaktır. Bu hususun da değerlendirilmesi noktasında gerekli görüşmeleri yapacağız" dedi.

2019 çalışma programı

Odanın 2019 yılı çalışma programı ve bütçesinin birinci bölüm başlığının "Dünya Ekonomisindeki Yeni Eğilimler ve Türkiye'nin Konumu", ikinci bölüm başlığının "Kurumlararası İşbirliği ile İzmir Ekonomisi Çok Daha Güçlü" ve üçüncü bölüm başlığının ise "İzmir Ticaret Odası Yeni Hizmet Anlayışıyla Üyelerine Güç Veriyor" olduğunu belirten Özgener, ihracat destek ofisi, tarıma dayalı ihtisas OSB kuruluşu, üyelere yönelik ihtisas sitelerinin oluşturulması: atölye kentler ve organize sanayi bölgeleri, mobilya OSB ve matbaa, ambalaj ve kağıt OSB, İzmir Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, yerel lezzetler için gurme köyü, coğrafi işaret tescil projeleri, veri bankaları, festivaller kenti İzmir, uluslararası işbirliği projeleri gibi pek çok projeye ilişkin çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.

İzmir'in spor ekonomisinden daha fazla pay alması ve spor branşlarında başarıların artması için destek vereceklerini de belirten Özgener, şöyle konuştu:

"Üyelerimizin dünya pazarlarında rekabet edebilmesi, dış pazarlara açılabilmesi ve ihracatını artırması için kamu fonlarının kullanılmasından fuar desteklerine kadar pek çok desteği sağlayacağız."

"Hedef, yıl sonunu 15 milyon artı ile kapatmak"

Özgener, yıl sonunda bütçeyi 15 milyon artı ile kapatmayı hedeflediklerini kaydederek, "Titiz bir çalışma yaptık. Bizim yönetimimizin ilk bütçesi. Biz göreve geldiğimizde eksi bakiyede bir oda teslim aldık. Bizim hedefimiz 2019 un sonunda 15 milyon artı ile sene sonunu kapatmak. Bizim gelir artışımız buna yönelik olacak" dedi.

Konuşmaların ardından İZTO'nun 2019 bütçesi onaylandı. - İZMİR

Kaynak: İHA