İzto Meclis Başkanı Selami Özpoyraz Oldu

İzmir Ticaret Odasında (İZTO) 11'inci başkan olan Mahmut Özgener'in ardından meclis başkanlığına da Selami Özpoyraz seçildi.

İZTO'da Mahmut Özgener'in yönetim kurulu başkanı seçilmesinin hemen ardından meclis başkanı, başkan yardımcıları ve katip üyenin seçimini yapmak üzere özel gündemli olağanüstü meclis toplantısı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İzmir Ticaret Odası eski Meclis Başkanı Rebii Akdurak, başkanlık görevini odanın en yaşlı üyesi Akın Kazançoğlu'na devretti. Meclis başkanlığına Selami Özpoyraz ile Rebii Akdurak aday oldu.

Tarafsız ve objektif anlayış

172 meclis üyesinden 96'sının oyunu alarak Meclis Başkanı seçilen Selami Özpoyraz, odanın temsil görevini üstlenmenin çok onurlu ve gururlu olduğunu dile getirerek, oda üyelerini kucaklayan, tarafsız, objektif bir anlayış taşıyacağını ifade etti.

Meclis Başkan Yardımcılığı için aday olan Hilmi Ulubey, İrfan Erol, İbrahim Güdüm, Yavuz Ateşat'ın arasından oyların 117'sini alan İrfan Erol başkan yardımcısı oldu. Tek aday olan Ali Yaramış ise İzmir Ticaret Odası Katip Üyesi seçildi.

İZTO tarihinde en yüksek oyu aldı

Seçilen tüm üyeleri kutlayan Başkan Mahmut Özgener, kürsüye çıkarak konuşma yaptı. İzmir Ticaret Odası'nın 133 yıllık tarihinde 174 meclis üyesinden 151'ni alarak en yüksek oyla seçildiğine dikkat çeken Mahmut Özgener, "Ben ve ekip arkadaşlarım yola çıkarken, başta yönetim anlayışı olmak üzere odamızın faaliyetleri temek alarak pek çok konuda değişim ihtiyacını vurguladık. 9 Nisan'da gerçekleşen meslek komite ve meclis üye seçiminden aldığımız başarının ve bugün elde ettiğimiz soncun gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Elde ettiğimiz sonuç bizi duygulandırırken, asılında verdiğimiz kararların ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. 151 oyu almanın benim için ne kadar kıymetli bir sonuç olduğunu tahmin edemezsiniz, bu gururu bana yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum. Bugün 133 yıllık İzmir Ticaret Odası'nın en yüksek oyla seçilen yönetim kurulu başkanı olmanın hem haklı gururunu yaşıyor hem de bana yüklediği ağır sorumluluğun bilinciyle bir an önce çalışmak ve sizlere karşılığını vermek için sabırsızlanıyorum" dedi.

"Kapım herkese ve her fikre açık"

Yeni şeyler söyleme ve ekonomiyi hareketlendirme zamanı olduğunu ifade eden Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün burada kent ekonomisine yön vererek değişim başlamış oldu. Bundan sonra ilk işimiz birleştirici ve tüm karar sürecinde ortak hareket eden yönetim anlayışını getirmek olacaktır. Artık bu bina tüccarlarımız ve üyelerimizi her türlü risklerden, gelenekselci anlayıştan koruyan bir kale olacaktır. Artık geçmişi bırakıp geleceği konuşma zamanı. Herkese eşit mesafede olup, her bir görüşe saygı duyma zamanı, özetle artık değişim zamanı. Seçim bitti, tüm üyelerimiz demokratik şekilde tercihini yaptı. Artık aynı hedefte İzmir için çalışacak kocaman bir aileyiz. Kapım herkese açık, kapım her fikre ve her görüşe açık. Bundan sonra hep birlikte çalışacak hep birlikte üreterek hep birlikte kazanacağız. Bu değişimi hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bu kente bu odaya hizmet etmiş geçmiş dönemlerdeki tüm başkanlarımızı, odamız organlarında yer alan tüm üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Zaman çalışma zamanı. Yeni dönemin birlik, beraberlik, barış ve bol kazançlı olmasını diliyorum." - İZMİR