İZTO, ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi Belgesini alan ilk kamu kurumu oldu
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İZTO, ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi Belgesini alan ilk kamu kurumu oldu

İZTO, ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi Belgesini alan ilk kamu kurumu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir Ticaret Odası (İZTO), TS ISO/IEC 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi Belgesini kamuda alan ilk kurum oldu.

İzmir Ticaret Odası (İZTO), TS ISO/IEC 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi Belgesini kamuda alan ilk kurum oldu.

Avrupa Birliğinde kişisel verilerin korunması hukuku açısından devrim niteliğinde olan ve küresel düzeyde etki oluşturan Genel Veri Koruma Tüzüğü (GVKT), ülkemizde 2016 yılında kabul edilerek, 2018 yılı Mayıs ayında yürürlüğe girdi. Bu gelişmeyi takiben kişisel verilerin korunması hukukunun Türkiye'deki belkemiğini oluşturan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından bu yana teknolojide ve bilişim teknolojilerinde muazzam gelişime ve bu gelişimin dönüştürücü etkisine tanıklık edildiğinin altını çizen İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Dijitalleşme ile hukuksal alanda da konuya ilişkin yeni düzenlemeler yapılması gereksinimini ortaya çıktı. Bu kapsamda; Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyum süreci çalışmaları, sadece VERBİS kaydı ile sınırlanabilecek basit ve günlük aktiviteler değil, uzun, detaylı ve çok yönlü süreçler olarak değerlendirilmelidir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kişisel verilerin korunması, kurum kültürü haline gelmesi gereken çok önemli bir konudur" dedi.

Üyelerine, iş ortaklarına, birlikte çalıştığı kurumlara ve çalışanlara verdikleri değer doğrultusunda 2 Nisan 2021'de TSE tarafından ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleşen denetimi başarıyla tamamladıklarını ifade eden Özgener, "Denetimi başarıyla tamamlayarak, Odamızda işlenen kişisel verilerin güvenliğini ilgili standardın gereklerine uygun olarak sağladığımızı belgelendirdik. Bu belgeyi alan ilk Oda ve ilk kamu kurumu olmaktan ötürü son derece mutluyuz" dedi.

Özgener, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin sürdürdükleri çalışmalarla ilgili olarak üyelerimiz ve paydaşlarımız arasında farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi. - İZMİR

İZTO, ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi Belgesini alan ilk kamu kurumu oldu
İZTO, ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi Belgesini alan ilk kamu kurumu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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