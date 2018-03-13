İzto İş Kadınları Konseyi 7. İş Platformu

İzmir Ticaret Odasında (İZTO, 7. İş Kadınları Konseyi İş Platformu toplantısı yapıldı.

İZTO İş Kadınları Konseyi Başkanı Asuman Nardalı, oda meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 7 yıl önce 70 kişiyle çıktıkları yolda bugün 700 kişiye ulaştıklarını söyledi.

Kadınların etkinlikte, bağlantı kurmanın farkına vardıklarını dile getiren Nardalı, ekonomiye katkı sağlayan kadın oranının giderek arttığını belirtti.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ise etkinliğin 7 yıldır devam etmesinin bir başarı hikayesi olduğuna işaret etti.

Konseyin sadece İzmir'e değil Türkiye ekonomisine de katkı sağladığını kaydeden Demirtaş, "Sadece yerelde kalmayıp ulusal anlamda yaptığınız projelerinizle gurur duyuyoruz ancak bütün işlerinizi takdir etmemle beraber yeterli bulmuyorum. Kadınların hem iş, hem siyasi hem de sivil toplum kuruluşlarında daha fazla rol alması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.