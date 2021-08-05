İZTO İmar, Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Komisyonundan Başkan Soyer'e ziyaret

İzmir Ticaret Odası (İZTO) İmar, Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) İmar, Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Toplantıda komisyon üyeleri, özellikle İzmir depreminden sonra hızlandırılan kentsel dönüşüm çalışmaları için destek vereceklerini belirterek, yaşanılan sorunlarla ilgili çözüm önerisinde bulundu.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) İmar, Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in başkanlığında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti. Ziyarette komisyon üyeleri Başkan Tunç Soyer'e, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği yürürlük tarihinden önce hazırlanan projelerin ruhsat alamaması, kentsel dönüşümde uzlaşı sağlanması, şehrin önümüzdeki 40-50 yılının planlaması, tüm ilçe belediyelerin e-belediye sistemine geçmesi ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine hızlı entegrasyonun sağlanması konularını aktardı. Üyeler ayrıca, 30 Ekim İzmir depreminin ardından hızlandırılan kentsel dönüşüm çalışmalarını için İzmir Büyükşehir Belediyesine destek vereceklerini belirterek, sektörün, anlaşma sağlanan inşaatların yıkılmasından proje yapımına, inşaatların yapılmasından yapı kullanım sürecine kadar karşılaşılan sorunlarla ilgili çözüm önerilerini paylaştı.

Özgener'den Soyer'e teşekkür

Ziyarette konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İZTO bünyesinde pek çok sektöre ilişkin komisyon kurduklarını ifade ederek, "İmar, Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu, gündemi en yoğun komisyonlarımızdan biri. İnşaat sektörüyle ilgili görüşlerin paylaşılması ve sorunların gündeme getirilerek çözüm önerilerinin aktarılması açısından böyle bir ziyaretin gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyuyor, Başkan Soyer'e bizlere zaman ayırdığı için teşekkür ediyoruz" dedi.

Soyer'den toplantı önerisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise aktarılan sorunlar ve önerilere ilişkin hususların detaylandırılarak iletilmesini diledi.

"Bugün paylaşılan konulara ilişkin çözümler üretmek adına elimizden gelen her şeyi yapacağız" diyen Soyer, İZTO İmar, Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu tarafından hazırlanacak dosyanın kendilerine ulaşmasını müteakip ilgili paydaşların bir araya geldiği bir toplantı yapılmasını önererek, 1/25.000 planı ve toplantıda dile getirilen konularla ilgili İzmir Ticaret Odası üyelerine yönelik bir toplantı yapabileceklerini ifade etti. İZTO Başkanı Özgener de, "Her iki toplantının düzenlenmesinin çok faydalı olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Toplantıda ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, e-ruhsat yazılım programlarını güncellediklerini ve bunun tüm ilçe belediyelerinde de uygulanacağının bilgisini aktaran komisyon üyeleri, 3 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe giren İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği öncesinde yapılan inşaat sözleşmelerinin mevcut yönetmeliğin çeşitli maddelerine uyumu konusundaki sıkıntılarını ve çözüm önerilerini de dile getirdi.

Başkan Soyer'in, 10 yıllık süreçte İzmir'in planlamalarına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verdiği ziyarete; İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin, İmar Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Komisyon Başkanı ve Meclis Üyesi Levent Bendeş, Komisyon Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri Jülide Tutan Hergül ve Niyazi Gültekin, Meclis Üyeleri Adnan Bozbay, Ahmet Eren, Alaettin Epözdemir, Ayhan Sulak, Bekir Arduçlu ve Ziya Dağlıer, Disiplin Kurulu Üyesi Reşat Budak ile komite üyeleri katıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı