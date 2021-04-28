İZTO'dan turizm sektörü için en az 6 ay geri ödemesiz "düşük faizli kredi" önerisi

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, turizm sektörünün finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla düşük faizli ve en az 6 ay geri ödemesiz kredi sağlanması önerisinde bulundu.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, turizm sektörünün finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla düşük faizli ve en az 6 ay geri ödemesiz kredi sağlanması önerisinde bulundu.

İZTO'nun çevrim içi düzenlenen nisan ayı meclis toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve CHP İzmir milletvekillerinin katılımıyla yapıldı.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, toplantıda yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin "soykırım" nitelemesi içeren mesnetsiz açıklamasını tümüyle reddettiklerini söyledi.

Tarihin birtakım siyasi hesaplamalar ve popülist kararlarla değiştirilemeyeceğini belirten Özgener, "Tarihi gerçekler değişmemesine rağmen her yıl ne yazık ki bu konuya ilişkin yapılan açıklamalar üzerinden dayanaksız lobi çalışmalarının sürdürülüyor olmasını kınıyoruz. 1915 yılında yaşananları, günümüzün çekişmelerine alet etmenin yaratacağı sorunların hepimiz farkındayız. En önemli gücümüz, insanımızın bu siyasi kararlar konusundaki farkındalığı." dedi.

"Tam kapanma" sürecinde ekonomi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma"nın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinin büyük önem taşıdığına vurgu yapan Özgener, turizm ve eğlence sektörlerinin yaz aylarında daha fazla sorun yaşamaması, ekonomi ve ticaretin doğru yönde gelişimi için herkesin bu süreçte üzerine düşeni yapmasını istedi.

Özgener, özellikle aşılama ve diğer önlemler konusunda başarılı olan ülkelerin öncü olacağını anlatarak, "Global ekonomide bazı göstergeler salgın öncesi seviyelerine dönmeye başladı. ABD ve Çin, 2021 yılında küresel ekonomideki iyileşmenin sürükleyicisi konumunda olacaklar. Tahminlerden yüksek gelen global üretim verileriyle, IMF 2021 yılı global ekonomi tahminini yüzde 6'ya çıkarırken, ülkemizin de dahil olduğu birçok ülke için yukarı yönlü revizyonlar yaptı. Global ekonomideki iyimserleşen toparlanma hızına rağmen IMF ülkeler, sektörler ve farklı gruplar arasındaki toparlanma boyutu ile ilgili risklere işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Salgın öncesi tedarik zincirlerinin bir bölümünün Çin, Hindistan ve Vietnam odağında varlığını koruduğunu, bazı noktalarda yakın bölgelerden tedarik etkisinin yükseldiğini aktaran Özgener, Türkiye'nin de bu süreçte özellikle Avrupalı markaların yakında üretim ve çeşitlilik arayışından olumlu olarak etkilendiğini belirtti.

Kısa çalışma ödeneği desteğinin süresinin uzatılması

Özgener, kısa çalışma ödeneğinin tüm sektörler için haziran sonuna kadar uzatılmasıyla moral bulduklarını aktardı.

Devlet tarafından işletmelere verilen hibe desteklerinin sürdürülmesinin önemine işaret eden Özgener, hedef odaklı kredi paketlerinin oluşturulmasının da piyasaya olumlu yansıyacağına dikkati çekti.

Turizm gelirlerinin ülke ekonomisi için her zamankinden daha değerli olduğunu kaydeden Özgener, şöyle konuştu:

"Sektörün finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla sektöre yönelik düşük faizli ve en az 6 ay geri ödemesiz kredi sağlanması, vergilerin ve SGK primlerinin 2021 yılı sonuna ertelenmesi büyük önem taşıyor. Turizm sektörü emek yoğun bir sektör. Bu sebeple özellikle konaklama sektöründeki en büyük gider kalemlerinden biri istihdam. Pandeminin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için konaklama sektöründe SGK primlerinde işçi ve işveren paylarında indirim sağlanması gerektiği düşüncesindeyiz. Avrupa'da birçok ülke iç turistin ülkede kalması amacıyla teşvikler uyguladı. Ülkemizde de KDV indirimlerinin devam ettirilmesi, iç turizme yönelik vergi indirimleri yapılması, düşük faizli tatil/tüketici kredileri sunulması hane halkının turizme ayıracağı bütçeyi artıracaktır."

Hizmet sektörüne sağlanan desteklerin de artırılmasını isteyen Özgener, "Hizmetler sektöründe tüm işletmelerimiz için finansman ihtiyacının karşılanması ve vergisel borçların ertelenmesiyle kira desteği verilmesi hususlarında üyelerimizin destek talebi bulunuyor." ifadesini kullandı.

Aylık faaliyet raporunun açıklandığı toplantıda, çeşitli sektörlerden temsilciler salgın ve kapanma dönemin ilişkin ekonomik taleplerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz