İZTO'dan "Kısa Çalışma Ödeneği" teşekkürü İzmir Ticaret Odası Başkanı (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarının kolaylaştırılması ve telafi çalışma süresinin artırılmasına ilişkin, "Bugünkü zor koşullarda iş dünyamızın maliyetini azaltacak bir sistemin hayata geçmesinde ve eksiklerin jet hızıyla giderilmesinde...

İzmir Ticaret Odası Başkanı (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarının kolaylaştırılması ve telafi çalışma süresinin artırılmasına ilişkin, "Bugünkü zor koşullarda iş dünyamızın maliyetini azaltacak bir sistemin hayata geçmesinde ve eksiklerin jet hızıyla giderilmesinde emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Özgener, yaptığı açıklamada, talepler doğrultusunda Kısa Çalışma Ödeneğinde güncelleme yapıldığını ve iş dünyasına yönelik çeşitli kolaylıkların hayata geçirildiğini anımsattı.

Yeni şartlara göre sistemin "kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması" şeklinde uygulanacağını vurgulayan Özgener, şunları kaydetti:

"Kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde, işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekiyor.

Böylece faaliyetine ara veren iş yerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği veriliyor. Üyelerimizin de maliyeti azalmış oluyor.

Kısa çalışma ödeneğinde işçilerin SGK primleri üyelerimiz tarafından ödenmeyecek. Genel sağlık sigorta primi devletimiz tarafından karşılanıyor.

Bugünkü zor koşullarda iş dünyamızın maliyetini azaltacak bir sistemin hayata geçmesinde ve eksikliklerin jet hızıyla giderilmesinde emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz."

Açıklamasında "Artık sıra bizde." ifadelerini kullanan Özgener, üyelerini web sitesi, mail, sosyal medya gibi platformlar aracılığıyla bilgilendirdiklerini vurguladı.

Özgener, Kısa Çalışma Ödeneği için İŞKUR'un Bornova, Çiğli, Karabağlar, Konak ve Torbalı hizmet merkezlerine e-postayla başvuru yapılabileceğini hatırlattı.

Kaynak: AA