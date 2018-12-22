İzto'dan Çin ile Ticaretin Köprüsü Olacak Adım

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 2019 yılının Çin ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda önemli bir yıl olacağını belirterek, "2019 yılında İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF)'nın partner ülkesi Çin olacak. 2018 yılında EİB ile birlikte Şangay'da katıldığımız İthalat Fuarı'na, 2019 yılında da İzmir olarak etkin bir katılım sağlayacağız. Çin ile İzmir arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda her türlü çalışmaya katkı sağlayarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, Çin İzmir Başkonsolosu Zengxian Liu'yi ziyaret etti. Toplantıda, iş birliği fırsatları, vize işlemlerinin kolaylaştırılması ve 2019 yılında yapılacak çalışmalar ele alındı.

İzmir Ticaret Odası'nın Çin ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Özgener, "Her türlü iş birliğine açığız" dedi. 2019 yılında düzenlenecek olan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF)'nın partner ülkesinin Çin olacağını söyleyen Özgener, "İzmir Ticaret Odası olarak bize de büyük bir görev ve sorumluluk düşüyor. İZFAŞ ile bir köprü oluşturarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız" şeklinde konuştu. Özgener, 2019 yılında Şangay'da ikincisi düzenlenecek olan ithalat fuarına da etkili bir katılım yapacaklarını açıklayarak, "İzmir'de bulunan diğer kurumlar ile de görüşerek İzmir'i en iyi şekilde temsil edeceğiz. İZTO olarak bu eğitimlerin önemine inandığımız için katılım sağlıyoruz. Aynı şekilde Ege İhracatçı Birlikleri ve İZFAŞ'ın da bu programlara katıldıklarını biliyoruz. İzmir'deki diğer kurumlar ile bu konudaki tecrübelerimizi paylaşarak eğitimlere katılmalarını tavsiye edeceğiz" dedi.

"Çin-Türk Ticaret Odası kurulmasını destekliyoruz"

Çin İzmir Başkonsolosu Zengxian Liu de, Çin'in İEF partner ülkesi olması konusunda çok taraflı iş birliği yapıldığını belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi, bakanlıklar aracılığıyla daveti gerçekleştirdi. Çin Hükümeti, İEF'ye aktif katılımı olacağını açıkladı. Geçtiğimiz sene Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi'nin İEF'ye katılarak hazırladığı rapor sonucunda; 2019 yılında fuara gelecek olan firmaların elektronik ve Çin'e özgü ürünlerin getirmesi konusunda karar alındı" dedi.

Çin'de her sene çok sayıda eğitim programı düzenlendiğini sözlerine ekleyen Liu, İZTO'nun bu eğitimlere katılmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Başkonsolos, Çin-Türk Ticaret Odası kurulmasını desteklediklerini belirterek, "Her iki taraf için de bir bilgi ve danışma merkezi olarak köprü görevi görecektir" dedi.

İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler'in, Çin'e vize alınması sürecinin kolaylaştırılması için İzmir'de vize ofisi kurulması konusundaki temenniyi dile getirmesi üzerine Başkonsolos Liu, vize sürecinin kolaylaştırılması ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. - İZMİR

Kaynak: İHA