İzto'da Seçime Doğru

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkan Adayı Mahmut Özgener, Türkiye'deki döküm sanayi üretiminin yaklaşık yüzde 70'inin İzmir'de gerçekleştirildiğini, sektörün bir fuarla büyütülebileceğini ifade etti.

Bornova Pınarbaşı'ndaki İzmir Dökümcüler Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret eden Özgener, İzmir Bilumum Dökümcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muzaffer Üründü, İzmir Dökümcüler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Ergül Bıyık, İZTO Meclis Üyesi adayları Hüseyin Düzyol, Suphi Toros, Mehmet Manav ve Oğuzhan İnan ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, İzmir'in potansiyelini yeterince kullanamadığını kaydeden Özgener, döküm sektörünün de benzer durumda olduğunu bildirdi.

Döküm sektörünün otomotiv yan sanayi, makine yan sanayi ve talaşlı üretim sektörleriyle birlikte çalışarak ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını kaydeden Özgener, İzmir'in bu potansiyelini bir Döküm Fuarı ile tüm dünyaya gösterebileceğini kaydetti.

Döküm sektöründe İzmir'in ülke lideri konumunda olduğunu aktaran Özgener, "Ülkemizdeki döküm sektörünün yüzde 70'lik üretimini bu kent sağlıyor. Bu şehirde metal işleme, makine ve mermer için fuarlar yapılıyor. Bu fuarlarla zaten alt yapısı hazır olan İzmir'de, döküm fuarı da düzenlemesi için hiçbir engel yok." dedi.

İzmir Bilumum Dökümcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Üründü'nün de fuar fikrini desteklediği, bu konuda ortak çalışma yürütmeye hazır olduklarını belirttiği ifade edildi.