İzto'da Seçim

İzmir Ticaret Odası (İZTO) üyeleri, meclis üyeleri ve meslek komitesi üyelerini belirledi.

Fuarİzmir A Holü'nde gerçekleşen seçimlerde yaklaşık 41 bin üye, 79 komitede, 429 meslek komitesi üyesi ve 175 meclis üyesi seçildi.

Saat 17.00'de sona eren seçimlerde üyeler 94 sandıkta oy kullandı.

İZTO Başkan Adayı Mahmut Özgener, seçime girdiği gruplardan 56. Ulaşım Araçları Satış Grubu'nda 201 oyun 155'ini alarak meclis üyesi olmayı garantiledi.

Özgener'in kırmızı, Demirtaş'ın ise mavi listeyle seçim yarışına girdiği 67. İnşaat, Yapım ve Onarım Grubu'nda kesin olmayan sonuçlara göre, Özgener bin oy alırken Demirtaş 939'da kaldı.

Sandıkların açılmasının ardından gazetecilere açıklama yapan Özgener, çok çalıştıklarını ve çok doğru bir slogan olan "Değişim" ihtiyacını hissederek yola çıktıklarını söyledi.

Necip Nasır'a bugüne kadar verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Özgener, şunları kaydetti:

"İlk günden bana çok büyük destek verdi. Oda konusundaki bütün paylaşımlarını paylaştı. Ben bugün şundan dolayı çok mutluyum. Değişim isteği sadece benim yarışa girdiğim iki komitede değil birçok komitede yaşandı. Demek ki doğru şeyler yaptık. Şimdi bize düşen sorumluluk bizden bu beklentileri karşılamak. Bu yarış daha bitmedi ben daha başkan seçilmedim. Ben şu an sadece bir meclis üyesi oldum. İnşallah cumartesi günü başkanlık adaylığımda da arzuladığımız neticeyi alır, sonrasında tüm görüşlerimizi sizlerle paylaşırız."

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, 13. İçecek Grubu'ndan meclis üyesi olmayı garantilediği belirtti.

Demirtaş, "Diğer arkadaşlarımın gruplarının sonuçlarını inceliyorum. Bu seçimin sonucunu 175 kişi belirleyecektir." ifadelerini kullandı.