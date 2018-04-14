İzto'da Özgener Dönemi Başladı

İzmir Ticaret Odası (İZTO) yönetim kurulu başkanlığına Mahmut Özgener seçildi.

İZTO binasında yapılan seçimlerde 174 meclis üyesi, yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulu, disiplin kurulu ve birlik genel kurul delegeleri asil ve yedek üye seçimleri için sandık başına gitti.

Tek listeyle gidilen seçimlerde Özgener 151 oy alarak yeni yönetim kurulu başkanı oldu. Seçimlerde 9 boş oy çıkarken, 14 oy da geçersiz sayıldı.

"Ben değil biz olacağız"

Mahmut Özgener, seçimlerden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, İZTO'da değişim ihtiyacının sandığa yansıdığını söyledi.

Bugüne kadar kendisine destek veren herkese teşekkür eden Özgener, "Bu değişimi pazartesi gününden itibaren görecekler. Bugüne kadar yaptıklarından dolayı eski başkan Ekrem Demirtaş'a teşekkür ediyorum. Duygusal bir gün oldu benim için. Emeğin karşılığını aldığınızda hisli oluyorsunuz. Rekor bir oyla seçildim diye tahmin ediyorum." dedi.

Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesine ilişkin "hem sürpriz oldu hem de olmadı" değerlendirmesinde bulunan Mahmut Özgener, "Biz bu tabloyu 9 Nisan'daki meclis üyeleri seçimlerinden sonra tahmin etmiştik. İlk işimiz yönetim anlayışını 'Ben' değil 'Biz' mantığıyla değiştirmek." ifadelerini kullandı.

İZTO'nun yeni yönetim kurulu

Özgener'in yönetim kurulu listesi ise şöyle:

Asil üyeler: Eyüp Cemal Elmasoğlu, Ali Osman Öğmen, Abdullah Salkım, İsmail Kahraman, Serdar Gökhan Arıkan, Şenol Aslanoğlu, Mehmet Şahin Çakan, Mert Pala, Oğuz Özkardeş, Emre Kızılgüneşler.

Yedek Üyeler: Nuri Çelenk, İsmail Cirit, Levent Bendeş, Ahmet Kaymaz, İzzet Avcı, Bekir Arduçlu, Adil Özyiğit, Şevket Akçay, Osman Tolga Gencer, Fetullah Yetik.

İZTO'da 26 yıldır başkanlık görevini yapan Ekrem Demirtaş, dün başkanlık adaylığından ve meclis üyeliğinden istifa ettiğini açıklamıştı.