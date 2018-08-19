İzto'da Girişimcilik Merkezi Çalışmaları

İzmir Ticaret Odası (İZTO) heyeti, kurulması planlanan girişimcilik merkezi projesi kapsamında Almanya'nın başkenti Berlin'deki girişimcilik merkezlerinde incelemelerde bulundu.

İZTO'dan yapılan açıklamada, odanın eski hizmet binasında girişimcilik merkezi kurma kararı alındığı hatırlatıldı.

Daha önce Türkiye'deki iyi uygulamaları inceleyen heyetin Berlin'de de yenilikçi girişimci merkezlerini gezdiği, yeni teknolojilerin etkin kullanılabilmesi için uluslararası bir eğitim ağı ile iş birliği kararı alındığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İZTO Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, dünya ekonomisinin geleceğinin marka ve tasarıma yönelik yenilikçi çalışmalar yapan dinamik bir anlayışta yattığını vurguladı.

İzmir'in Türkiye'nin en yenilikçi, dışa dönük kentlerinden biri olduğunu ifade eden Kızılgüneşler, şöyle devam etti:

"Biz biliyoruz ki kentimizde değerlendirilmeyi bekleyen ve ziyan olmaması gereken pek çok yenilikçi düşünce ve proje var. Girişimcilik merkezi, hem mimarisi, hem çalışma tarzıyla bu kişilere ve çözüm ortağı arayan büyük şirketlere çatı görevi görecek. Biz bu misyonun sorumluluğuyla daha kuruluş aşamasında çıtamızı yüksek tutuyor, en iyi örnekleri yerinde inceliyoruz. İstanbul'un ardından Berlin'e giderek 13 merkezde temaslarda bulunduk. İzmir'de sıçrama yaratacak projelerin nüvelerini taşıyacak iş birliği temelleri de bu seyahatte atıldı. Cisco Networking Academy'nin İzmir'de de aktif olabilmesi için iş birliği kararı aldık."

Kızılgüneşler, merkez çalışmaları kapsamında eylül ayı başında İsrail'e gideceklerini sözlerine ekledi.