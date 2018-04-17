İzto'da Devir Teslim

İzmir Ticaret Odasında (İZTO) yönetim kurulu başkanlığına seçilen Mahmut Özgener ile meclis başkanlığına seçilen Selami Özpoyraz görevlerini devraldı.

İZTO'dan yapılan açıklamaya göre, ilk devir teslim meclis başkanlığında oldu.

Odadaki törende Rebii Akdurak'dan meclis başkanlığı görevini devralan Özpoyraz, kendisini seçen üyelere teşekkür etti.

Özpoyraz, görevini layıkıyla yapan Akdurak'ın odayı başarıyla temsil ettiğini belirtti.

Daha sonra yönetim kurulu başkanlığı için devir teslim töreni düzenlendi.

Yeni seçilen yönetim kurulu başkanı Özgener, eski başkan Ekrem Demirtaş'ın 26 yıl boyunca İzmir'e önemli katkılar verdiğini ifade ederek, meclis çatısı altındaki 175 meclis üyesiyle uyum içinde çalışacaklarını söyledi.

Demirtaş da bunun bir bayrak yarışı olduğunu belirterek, yeni yönetimi tebrik etti.