İZTO'da "Balıkçılık Çalışma Grubu" kuruldu

İzmir Ticaret Odası (İZTO) bünyesinde kentteki sektör temcilerinin bir araya geldiği "İzmir Balıkçılık Çalışma Grubu" kuruldu.

İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan, yaptığı açıklamada, Ege Denizi'ndeki ekosistemi korumak ve aynı zamanda Balıkçılık ve Su Ürünleri sektörünün sorun ve önerilerini görüşmek amacıyla İzmir Ticaret Odası bünyesinde çalışma grubu oluşturduklarını dile getirdi.

Çalışma grubunda üniversiteler, yerel yönetimler ve ilgili kamu kurumlarının temsilcilerinin de yer aldığına değinen Çakan, "Çalışma grubumuz hem sektörün hızla değişen ihtiyaçlarına cevap verecek adımların atılabilmesi hem de denizlerimizin ve ekosistemin korunması adına çalışmalar yapılmasını sağlayacak." dedi.

Geçen yıl ağustos ayında Türkiye genelinden katılımla Balıkçılık ve Su Ürünleri Çalıştayı gerçekleştirdiklerini anımsatan Çakan, bu yıl da bir çalıştay düzenleyeceklerini aktardı.

Sektörde yeni yasa beklentisi

Geçmiş yıllarda hazırlanan Su Ürünleri Kanunu'nun ilerleyen yıllar içerisinde sektörün sorunlara cevap veremez hale geldiğini ve özellikle kaçak avlanmaya karşı yaptırımların yetersiz kaldığının altını çizen Çakan, şunları kaydetti:

"Bakanlığımıza 1971 yılında yayımlanmış ve halen geçerli olan 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun sürdürülebilir olmadığını ve bugün için son derece yetersiz olduğunu bütün sektör düşünüyor. Bakanlığımız da bu konuda ciddi bir hazırlık içerisinde. Tünelin sonuna çok yaklaştık. Eylül ayında yeni Balıkçılık ve Su Ürünleri Kanunu'nun çıkacağına inanıyoruz. Sektörün hızla değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek Avrupa Birliği ile uyumlu yeni Balıkçılık ve Su Ürünleri Yasası'nın ivedilikle çıkarılması gerektiği konusunu toplantıya katılan tüm katılımcılarımızın da ifade etmiş olması bu konudaki ortak sinerjiyi göstermesi bakımından önem taşımaktadır."

Kaynak: AA