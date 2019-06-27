İZTO'da ABD Ticaret Müsteşarlığının yeni ofisine açılış

İzmir Ticaret Odası (İZTO) bünyesinde, İzmir'de faaliyet gösteren ABD Ticaret Müsteşarlığının yeni ofisinin açılışı yapılırken, ofisin açılışının ardından yoğun bir katılımla ABD Bağımsızlık Günü nedeniyle resepsiyon verildi. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "İzmir'e daha fazla sektörel heyetler getirin; birlikte yürüteceğimiz ortak projeler üretelim" dedi.

İzmir'de faaliyet gösteren ABD Ticaret Müsteşarlığı İZTO bünyesinde açılışı yapılan yeni ofisinde hizmet vermeye başladı. Ayrıca ABD Konsolosluk Temsilciliğinin faaliyetleri de yaz sonuna doğru başlayacak. ABD Ticaret Müsteşarlığının yeni ofisinin açılışının ardından yoğun bir katılımla ABD Bağımsızlık Günü nedeniyle İZTO Teres 1885'te resepsiyon da verildi. Açılış ve resepsiyona; ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, ABD Büyükelçiliği Ticaret Ateşesi William Czajkawski, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz da katıldı.

ABD Ticaret Müsteşarlığı

ABD Ticaret Müsteşarlığı, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki ofisleri aracılığıyla şirketler arası görüşmeler, tanıtım, pazar araştırması ve ABD'de yatırım yapmayı arzu eden Türk firmalarına yardım sağlanması gibi hizmetler sunuyor. ABD Ticaret Müsteşarlığında görev yapan Amerikalı ve Türk ticaret uzmanları, Amerikan mal ve hizmetlerine yönelik pazar talebinin güçlü olduğu önemli sektörleri tespit ediyor. Uzmanlar ayrıca, ABD'li şirketlerin Türkiye'de fırsatların yüksek olduğu sektörlere girmelerine ve Türk ithalatçıların da ABD'nin en iyi tedarikçileriyle bağlantı kurmalarına yardımcı olmak amacıyla ticari heyet ziyaretleri düzenliyor. ABD Ticaret Müsteşarlığı yeni ofisinde hemen hizmet vermeye başladı.

ABD Konsolosluk Temsilciliği

Görev alanı Aydın, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla ve Uşak illerini kapsayan ABD Konsolosluk Temsilciliği ise, Türkiye'nin batı ve güneybatısını ziyaret eden ve bu bölgelerde yaşayan Amerikan vatandaşlarına hizmet sunuyor. Konsolosluk Temsilcisi, ABD pasaportları ve yurt dışında geçekleşen doğumlara ilişkin konsolosluk raporları için yapılan başvuruların kabul edilmesi ve noter işlemleri konularında yetki sahibi; ayrıca Türkiye'de bulunan ABD vatandaşlarına hastalık, tutuklanma, ortadan kaybolma ya da ölüm gibi durumlarda yardım sağlayabiliyor. Temsilcilik, vize hizmeti vermezken; göçmen olmayan ABD vizesi hizmetleri İstanbul ve Ankara'da sunuluyor, ABD göçmen vizesi hizmetleri ise sadece Ankara'da veriliyor. ABD Konsolosluk Temsilciliğinin faaliyetlerinin yaz sonuna doğru başlayacağı belirtildi.

"İzmir önemli bir rol oynuyor"

Resepsiyonda konuşma yapan ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, "Türkiye ve ABD ilişkileri son derece özel bir ilişki. İzmir de son dere önemli rol oynuyor. Esas itibariyle ABD, ilk ticareti heyetini 1811'de İzmir'de başlattı. Diplomatik ilişkiler ise bundan 20 sene sonra başlamıştı ve 1927'de resmi bir hal almıştı. Ondan bu yana da her yıl sizlerle Bağımsızlık Günü'nü kutlamaktan çok mutluyuz" dedi.

İşbirliği vurgusu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İngilizce yaptığı konuşmasında, "Bugün yeni başlangıca işaret ediyor. ABD Ticaret Müsteşarlığının yeni ofisini açıyoruz. Fahri Konsolosluğun da ofisi açılacak. İzmir ve ABD'deki şehirler arasındaki bağları güçlendirmek için daha fazla çaba sarf edeceğiz. Amerika Ticaret Müsteşarlığı ve Fahri Konsolosluğu ABD'ye açılan ilk kapılar olacak. Onların bu binada bulunmalarından büyük memnuniyet duyuyorum. Bu akşam vesilesiyle Bağımsızlık Günü'nü de tebrik etmeden geçemeyeceğim. Bu sadece Amerika tarihi açısından değil dünya açısından, demokrasi ve sivil haklar açısından da son derece önemli. Bu işbirliği kapsamında özellikle turizm ve akıllı kentlerin geliştirilmesi konusunda deneyim ve bilgiye sahip olan ABD'li dostlarımız ve ABD kentleriyle işbirliği içinde olmayı arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çok yoğun ticari ve siyasi ilişkilerimiz var"

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de, "Bugün ABD Bağımsızlık Günü'nü kutluyor olmamızın yanı sıra, aynı zamanda 1993'ten bu yana Odamız binasında faaliyet gösteren ABD Ticaret Müsteşarlığının yeni binamızdaki ofisinin açılışını yapıyoruz. Türkiye olarak Amerika Birleşik Devletleri ile hem küresel ölçekte hem de ikili düzeyde çok yoğun ticari ve siyasi ilişkilerimiz var. Biz de Oda olarak ABD Büyükelçiliği ve Ticaret Müsteşarlığı ile çok yakın ilişki içindeyiz. Çok verimli toplantılar, etkinlikler düzenledik. Karşılıklı ticaretimizi geliştirmek için birlikte çalıştık. Şu anda burada bulunan pek çok değerli insan, bu işbirliğini geliştirmek için büyük çabalar harcadı. Bugün öğle saatlerinde, ülkemizde ve İzmir'de faaliyet gösteren önemli ABD menşeili firmaların temsilcileriyle ABD Ticaret Müsteşarımız ve AmCham Turkey Odamızda bir araya geldiler. Amaç aynı; iki ülke arasındaki ilişkileri bir üst seviyeye çıkarabilmek" diye konuştu.

"Birlikte yürüteceğimiz ortak projeler üretelim"

Coşkulu ve güzel ortamın, mevcut, iyi ticari ilişkileri daha da geliştirebileceklerinin en büyük işaret olduğunu vurgulayan Özgner şöyle konuştu: "İzmir'in güvenli yatırım ve işbirliği ortamı, yeni ortaklıklar için ihtiyaç duyduğumuz zemini bizlere sunuyor. Amerikalı dostlarıma şunu demek istiyorum; gelin, bunları birlikte değerlendirelim. İzmir'e daha fazla sektörel heyetler getirin; birlikte yürüteceğimiz ortak projeler üretelim. Kentimizin sahip olduğu coğrafi ve demografik avantajlarından faydalanarak fuarlar düzenleyelim. Biz, bu kentteki daimi partneriniz olarak ihtiyaç duyduğunuz her türlü desteği vermeye hazırız. Ben, bir kez daha bu güzel akşamda bizlerle olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, tüm Amerikalı dostlarımızın Bağımsızlık Günü'nü kutluyorum." - İZMİR

Kaynak: İHA