İzto Başkanı Özgener Açıklaması

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Kampanyanın başladığı 31 Mart'tan bu yana toplam 8 bin 767 üyemiz odamızdan kredi başvurusu için faaliyet belgesi aldı." dedi.

Odanın nisan ayı Meclis toplantısı İZTO binasında Meclis Başkanı Selami Özpoyraz başkanlığında yapıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı olduktan sonra ilk meclis toplantısında konuşan Özgener, göreve geldikleri ilk hafta İZTO devir teslim tutanağı ile neyi nasıl devraldıklarını oda muhasebe kayıtları üzerinden tespit ettiklerini söyledi.

Yapılan incelemeler sonrası odanın 10 milyon 896 bin borcu bulunduğunu aktaran Özgener, bunun 5 milyonunun bankalara borçlar olduğunu söyledi.

Özgener, bu kapsamda nakit akışını düzenlemek için gerekli önlemleri hızlı bir şekilde alacaklarını vurguladı.

İzmir'i bir dünya kenti yapmak için marka ve tanıtım çalışmalarını artıracaklarını dile getiren Özgener, şunları söyledi:

"Coğrafi işaret tescil çalışmaları bu anlamda çok önem taşıyor. Coğrafi işaretli ürünler, üretimin canlandırılması, ürünlerin katma değerlerini artırarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması, yerel üretimin ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi bakımından stratejik bir rol oynuyor. Tescilli bu ürünlerimiz Odamız ve kentimiz adına önemli bir prestij kaynağıdır. Bu örnekleri artırmak, İzmir'e özgü ürünlerimize coğrafi işaret tescili almak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

"8 bin 767 üyemiz 'Nefes' aldı"

İzmir'de imzaları atılan Nefes Kredisi'nin ekonomiye çok büyük katkı sağladığını kaydeden Özgener, "Kampanyanın başladığı 31 Mart'tan bu yana toplam 8 bin 767 üyemiz odamızdan kredi başvurusu için faaliyet belgesi aldı." dedi.

"İZTO Eğitim ve Sağlık Vakfı gerçek yuvasına döndü"

İZTO ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu için 2002, 2004 ve 2006 yıllarında Meclis üyelerinden seçilen 3 asil, 3 yedek üye Meclis tarafından oylanıp seçilerek vakfa bildirilirken bu hakkın İZTO Meclisinden alınmış olmasını eleştiren Özgener, "Odamız tarafından kurulmuş vakfın yönetim kurulunda temsil çoğunluğunu belirlemek Odamız Meclisinin en doğal hakkıdır ve bu hakkın korunması için önümüze bir fırsat çıkmıştır. Göreve gelir gelmez Meclisimizin daha önce kendisinden alınan hakkı nasıl geri alacağına dair çalışma yapmaya başladık. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına konuyu netliğe kavuşturmak için yazı yazdım. Gelen cevaba göre İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı gerçek yuvasına dönmüştür diyebilirim. Bizler vakıf yönetim kuruluna bildirilecek olan Meclis üyelerimizi yine bu Meclisin takdiri ile seçeceğiz. Vakfımızı da üniversitemizi de hep birlikte yöneteceğiz. Ben değil biz yöneteceğiz." ifadelerini kullandı.