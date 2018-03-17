İzto Başkan Adayı Özgener'den Kemeraltı'na Ziyaret

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı ziyaret eden İzmir Ticaret Odası Başkan Adayı Mahmut Özgener, esnafın sıkıntılarını dinledi.

Özgener, yaptığı açıklamada, çarşının 24 saat yaşayan bir bölge olması gerektiğini ifade etti.

Kemeraltı gibi bir mücevheri akşamları tek başına karanlıkta bırakmanın İzmir'e yakışmadığını kaydeden Özgener, "Gerekirse her 100 metrede bir güvenlik personeli koyarak, karanlık bölgeleri ışıklandırıp kameralarla buraları sürekli izleyerek çarşıyı sürekli açık tutmalıyız. Akşam işinden çıkan hem alışverişini yapsın hem de yemeğini yeyip günün yorgunluğunu atsın. Yaz aylarında belki de sabaha kadar birbirinden ilginç eğlenceler, festivaller düzenlenebilir. İşte bizim böyle bir Kemeraltı hayalimiz var." ifadelerini kullandı.

Kemeraltı'nın dünyanın en büyük açık hava alışveriş merkezi olduğunu hatırlatan Özgener, çarşının bir türlü hak ettiği konuma gelemediğini ifade etti.