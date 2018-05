İztav'dan Avrupa Hamlesi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 3 milyon lira kaynak aktardığı İzmir Turizm Tanıtma Vakfı (İZTAV), kent turizmini canlandırmak amacıyla yurt dışında tanıtım atağına başladı. Google, Youtube, Facebook ve Instagram üzerinden tüm Avrupa'da yayına giren filmlerin gösterimi, geri dönüşlerin iyi olduğu ülkelerde tema bazlı olarak devam edecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun başkanlığını yaptığı İZTAV, 2018 yılında "City of everyting" konsepti ile kentin yurt dışında tanıtımı için yeni bir kampanya başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 3 milyon liralık kaynak aktardığı İZTAV'ın mütevelli heyet toplantısı, İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. 2017 faaliyet raporunun görüşülüp onaylandığı ve 2018 bütçesinin değerlendirilip çalışma programının görüşüldüğü toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kent tanıtımı için daha fazla işbirliği çağrısında bulundu. Başkan Kocaoğlu, "Vakıf üyelerimiz fedakarca görevlerini yapıyorlar. Yalnız bu vakfın sadece İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkısı ile yürümeyeceği bir gerçek. İZTAV, belediye yönetime gelinceye kadar hiçbir faaliyette bulunmamış, 10 yıl ölü doğmuş bir vakıf olarak kalmıştır. Bu vakıf İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Ticaret Borsası başkanlarının yanı sıra turizm sektöründe yer alan tüm şirketleri ilgilendiriyor. Ancak sektörde yer alan kurumlardan maalesef destek göremiyoruz. Yerelde kalkınmayı hedeflemiş bir belediye olarak her zaman İZTAV'ın yanında olacağız ve vakıfa katkıda bulunacağız ama turizm sektöründe faaliyet gösteren şirket, kişi ve kurumların da sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor" diye konuştu.

Dayanışma çağrısı

Başkan Aziz Kocaoğlu'nun açılış konuşmasının ardından toplantıyı yönetmek üzere divan başkanı ve üyeleri seçildi. Güman Kızıltan Divan Başkanı, Cengiz Yavaş ile Nil Sevil Eroğul da divan üyesi olarak görev aldı. İZTAV'ın son iki yıl içinde canlılık kazanarak kente fayda sağladığının altını çizen Güman Kızıltan, "Bu vakfın yaşatılması ve vakfa ilginin çoğalması hepimizin menfaatinedir. Turizm sektörünü önümüzdeki günlerde güç günler bekliyor. Bunun için karşılıklı dayanışma ve beraberliğin güç dönemleri en az zararla atlatılmasında önemi büyük olacaktır. Bunun için de bu vakfın çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi. Toplantıda İZTAV'ın 2018 yılı bütçesi 3 milyon 758 bin lira olarak onaylanırken, 2017 yılı faaliyet raporu da okunarak görüşüldü ve oy birliği ile geçti.

5 tematik film

Toplantıda, 2018 yılında sürdürülecek tanıtım faaliyetleri şu şekilde belirlendi:

Çalışmalar deniz, kültür, inanç şehri olan İzmir'in hem mavinin hem güneşin hem her şeyin şehri olduğu için "city of İzmir", "city of everything" (herşeyin şehri) konsepti ile yürütülecek. Google, Youtube, Facebook ve Instagram üzerinden tüm Avrupa'da yayına giren filmlerin gösterimi, geri dönüşlerin iyi olduğu ülkelerde tema bazlı olarak devam edecek. Seyahat eden kitlenin medya alışkanlıkları göz önüne alınarak sosyal medya iletişimi öne çıkacak. Sosyal medyada takipçi sayısı fazla olan influencer ve blogger'lar İzmir'e davet edilecek. Yurt içinde ve yurt dışında kullanılmak üzere hazırlanan ana filme ek olarak deniz, güneş, lezzet, tarih, doğa temalarında 5 tematik film hazırlandı. İnsanların birbirlerinin mesajlarına inandığından hareketle "İzmir Elçileri" projesi için start verildi. Bu proje ile Türkiye'de ve özellikle yurt dışında yaşayan İzmir sevdalılarına ulaşılarak onların İzmir elçisi olarak yurt dışında kentin tanıtımını yapmaları sağlanacak. - İZMİR