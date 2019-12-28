İZTAŞIT yola çıktı

28.12.2019 19:39 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:39

İzmir Büyükşehir Belediyesi kent merkezinin dışındaki ilçelere toplu ulaşım olanaklarını artıracak önemli bir projeye imza attı. Genellikle minibüslerle hizmet veren motorlu taşıyıcılar kooperatifleri, İzmir'in toplu ulaşım ağına dahil edildi. Hazırlık çalışmaları ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin ilk adımı Seferihisar'da düzenlenen tek tip 28 yeni aracın tanıtıldığı törenle atıldı.

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer projenin, kentin ulaşım tarihindeki köşe taşlarından biri olacağını vurguladı. Soyer, "Çevre ilçelerde kooperatiflerin verdiği toplu ulaşım hizmetine daha fazla kalite, daha yüksek standart ve kurumsal kimlik getiriyoruz. Minibüsler gidiyor yerine son teknolojiyle donatılmış, konforlu, çevreci, engelli dostu, klimalı, kameralı ve alçak tabanlı İZTAŞIT otobüsleri geliyor" dedi.

Yakın gelecekte tüm çevre ilçelerde

İZTAŞIT projesi kapsamında yakın gelecekte İzmir'in tüm çevre ilçelerinde toplu ulaşım hizmetinin verileceğini söyleyen Soyer şöyle konuştu: "Bu hizmet, 76 yıllık toplu ulaşım çınarı ESHOT'un güvencesi ve denetimi altında yapılacak. Bireysel taşımacılarımız, kurumsal kimliğe ve prestije kavuşacak. Vatandaşlarımız için ciddi bir rahatlık ve konfor sağlanacak. Daha fazla konforlu aracın, çok daha sık çalıştığını; hemşerilerimizin bekleme sürelerinin çok azaldığını göreceğiz. Ayrıca İZTAŞIT'lar, daha önce ESHOT otobüslerinin gidemediği, yalnızca minibüslerin çalıştığı mahallelere de hizmet verecek. Araçların ESHOT denetiminde olması ise kaliteli ve kurumsal hizmetin garantisi olacak".

Bu hatların özel halk otobüslerinde olduğu gibi ihale yoluyla satılmayacağını dile getiren Soyer, "Bu işi yıllardır yapan gerçek sahiplerinin, şoför esnafımızın işlerini geliştirip ekmeklerini büyüteceğiz. Çünkü biz halk belediyeciliği yapıyoruz. En temel hedeflerimizden biri İzmir'in her yerinde refahı artırmak ve bu refahı şehrin tümüne adil bir şekilde dağıtmak" dedi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, kent ulaşımında milat olacak projenin Seferihisar'dan başlayacak olmasının gururunu yaşadıklarını söyledi. Yetişkin, "Projenin başarılı olması ve hemşerilerimizin memnuniyeti için biz de belediye olarak her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Törenin sonunda İZTAŞIT otobüsleri, kurdele kesilerek hizmete alındı. Başkan Soyer, protokol üyeleri ve vatandaşlar İZTAŞIT'ları şehir turu atarak tanıttı.

Törene Seferihisarlı vatandaşların ve İzmir genelindeki pek çok motorlu taşıyıcı kooperatifinin temsilcilerinin yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Güzelbahçe Belediye Başkan Mustafa İnce ve Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar da katıldı.

Editöre Notlar:

ESHOT toplu taşımaya uygun hale getirdi

Seferihisar'da dağınık olarak faaliyet gösteren taşımacılık kooperatifleri SS 43 No'lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ismi altında birleşti. Araç sahipleri, hep birlikte tek tip 28 yeni otobüs satın aldı. Araçlar, ESHOT Genel Müdürlüğü İnciraltı Garajı'nda toplu ulaşıma uygun şekilde hazırlandı.

İzmirim Kart ile binilecek

İZTAŞIT seferleri, 29 Aralık 2019 Pazar günü itibariyle Seferihisar-İzmir arasında başlayacak. Tüm toplu ulaşım araçlarına olduğu gibi İZTAŞIT'lara da İzmirim Kart ile binilecek. Sefer saatleri ESHOT'un internet sitesinden ve akıllı telefonlara yüklenebilen ESHOT uygulamasından görülebilecek.

Engelli ve 65 yaş üstü yolcular

ESHOT otobüslerine "ücretsiz" biniş hakkı bulunan yüzde 40 ve üzeri engelli raporu sahipleri, ağır engellilerin bir refakatçisi ve 65 yaş üzeri vatandaşlar; ESHOT'un Konak'taki kart merkezinden ve İBB Seferihisar Yerel Hizmetler Müdürlüğü'nden ücretsiz alabilecekleri fotoğraflı İzmirim Kart ile İZTAŞIT'lara da ücretsiz binebilecek.

ESHOT denetimli olacak

Araçlar, sürücüler ve kooperatif yönetimi ESHOT denetimli olacak. ESHOT şoförlerine verilen tüm eğitimler, İZTAŞIT sürücülerine de düzenli olarak verilecek. Ulaşım planlamalarını da ESHOT yapacak. İZTAŞIT'lara takılacak ücret toplama cihazlarının (validatör) verilerini, hem araç sahipleri hem de ESHOT Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı görecek. Araç başına düşen hasılat ve ücretsiz binişlerin toplamı aylık olarak araç sahiplerine ödenecek

Kaynak: Bültenler