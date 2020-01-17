İZTAŞIT ilk iki haftada 113 bin yolcu taşıdı

17.01.2020 13:53 | Son Güncelleme: 17.01.2020 13:58

İZTAŞIT otobüsleri, ilk iki haftada uygulamanın başladığı Seferihisar hattında 113 bin 413 yolcu taşırken, sefer kalitesinin artırılması için bir dizi iyileştirme yapıldı.



İzmir Büyükşehir Belediyesinin çevre ilçelerdeki taşımacılık kooperatiflerini toplu ulaşım ağına dahil etmek için başlattığı İZTAŞIT projesinde iki hafta geride kaldı. Yeni otobüslerle daha kaliteli bir hizmet vermeye başlayan İZTAŞIT araçları, ilk iki haftada 113 bin yolcu taşırken, sistemin yeni olması nedeniyle görülen aksaklıklar da hızla gideriliyor. ESHOT tarafından sürekli izlenen İZTAŞIT seferlerinde, kalitenin artırılması için saha gözlemlerinin yanı sıra kooperatif yönetiminden ve vatandaşlardan gelen bildirimler ışığında oluşturulan çözümler hızla uygulamaya geçiriliyor.



Üç otobüs daha gelecek



İZTAŞIT'a kısa süre içinde dahil olacak üç yeni araçla birlikte sefer programındaki aksamaların en aza düşeceğini ifade eden ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, "Servis yetersizliği, hatların entegrasyonu gibi sorunlara hemen çözüm üretiyoruz. Ulamış'ta durak eksikleri tespit edildi. Bunlar da hızla tesis edilecek. Şu an için çok büyük bir aksaklığımız yok. Kooperatif üyeleri de hızla adapte oluyor. Kurumsallaştıklarının farkındalar ve buna uygun şekilde gelişim gösteriyorlar. Sistem çok yeni ve oturuyor. Bir süre sonra her şey çok daha iyi olacak" dedi.



İZTAŞIT uygulaması, Seferihisar'da minibüsleriyle taşımacılık yapan şoförleri tek çatı altında birleştirmişti. İZTAŞIT'ların, yakın gelecekte önce yarımada genelinde, ardından da İzmir'in tüm çevre ilçelerinde çalışması hedefleniyor. Bu doğrultuda, ESHOT Genel Müdürlüğünün, ilçelerde hizmet veren bireysel taşımacılık kooperatiflerinin yönetimleriyle görüşmeleri devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İHA