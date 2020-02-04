İZTAŞIT filosuna üç minibüs kattı
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İZTAŞIT filosuna üç minibüs kattı

İZTAŞIT'ın 28 otobüslük filosuna üç yeni minibüs katıldı. Yeni araçlar daha önce köy statüsündeki Orhanlı, Beyler ve Çamtepe mahallelerine hizmet verecek.

04.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:26
İZTAŞIT filosuna üç minibüs kattı

Bu hatlardaki üç otobüs de bundan böyle 'le ve Ürkmez kent merkezleri arasında sefer yapan 25 otobüse dahil edilecek. Böylelikle ana güzergâhlarda hizmet veren otobüs sayısı 28'e çıkacak ve bu güzergâhlardaki sefer sıklığı artacak.

İki kapılı yeni İZTAŞIT minibüsleri 22 kişiyi ve bir tekerlekli sandalyeli yolcuyu taşıyabiliyor. Araçlarda iki klima bulunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü çevre ilçelerde taşımacılık yapan kooperatifleri İZTAŞIT adı altında toplu ulaşıma dahil etmişti. İzmir'in tüm çevre ilçelerini kapsayacak şekilde genişletilecek proje 9 Aralık 2019'da Seferihisar'da uygulanmaya başlamıştı.

Kaynak: Bültenler
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