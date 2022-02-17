İZSU, su faturalarında KDV oranını düşürdü
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) su faturalarında uygulanan %8'lik KDV oranı %1'e indirildiğini duyurdu.
İZMİR (İHA) - İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) su faturalarında uygulanan %8'lik KDV oranı %1'e indirildiğini duyurdu.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) KDV oranına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İZSU'dan yapılan açıklamada, su faturalarında uygulanan %8'lik KDV oranının %1'e indirildiği duyuruldu.
(Akın Küçükkurt/ İHA)
İhlas Haber Ajansı - Güncel