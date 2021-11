İZSU'nun 3 milyar 800 milyon liralık 2022 bütçesi kabul edildi

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılı bütçesi oyçokluğuyla kabul edildi. Yüzde 47'si yatırımlara ayrılan 3 milyar 800 milyon liralık bütçesinin oylandığı genel kurulda konuşan Başkan Tunç Soyer, "İzmir'in musluklarından akan suyla ilgili değerleri Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü tespit ediyor. Bu tespitler sonucunda şöyle bir realite var; 11 metropol ilçenin tamamında yüzde 100, 19 ilçesinde yüzde 95 mertebesinde su içilebilir değerlerinde. İzmir bununla da iftihar edebilir. Milletimize içilebilir su veriyoruz" dedi.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) yapılan İZSU Genel Kurulu'nu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yönetti. Toplantıda İZSU Genel Müdürlüğü 2022 Mali Yılı Performans Programı ile 2022 Mali Yılı Bütçe Taslağı masaya yatırıldı. Sunum sonrasında kürsüye gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka bir su yönetimi mümkün" vizyonuna değinerek "İzmir'e en iyi şekilde hizmet etmek adına planlanmış olan tüm çalışmaların kararlılıkla yürütüldüğünü görüyoruz" dedi. İZSU'nun iyi bir sınav verdiğini aktaran Kökkılınç, kurumun yeni bütçesinde yüzde 47'lik payın yatırımlara ayrıldığını vurguladı.

Kemalpaşa tarihinin en büyük yatırımları

Oturumda söz alan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı da, "İZSU ekibine Kemalpaşa'ya yaptıkları yatırımlardan dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten İZSU, Kemalpaşa'ya tarihinin en büyük yatırımını yapıyor. Foseptiklerin yüz yıllardan beri dereye aktığı bir ilçeden bahsediyoruz. Şu an çalışmalar çok hızlı devam ediyor" dedi. Pandemi sonrasında ilçesine ilginin daha çok arttığını ifade eden Belediye Başkanı Karakayalı, "Büyükşehir Belediyemiz bunu gördükten sonra altyapı yatırımları arttırıldı" ifadelerini kullandı. Tarımsal üretimin de sürdürüldüğü Kemalpaşa'ya dev yatırımların geldiğini vurgulayan Karakayalı, "İZSU, ilçemize 120 milyon liralık yatırım yaptı" diye konuştu ve yağmur suyu ve kanalizasyon altyapı suyu ile içme suyu çalışmalarının tüm hızıyla yürütüldüğünü aktardı.

Çeşme'ye devletimizin en büyük hamlesi İZSU'dan geldi

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise, "2019 yılından bugüne İZSU Çeşme'de devletimizin yaptığı en büyük yatırım hamlesini yaptı. 255 milyon liraya yaklaşan bu yatırım birçok konuyu kapsıyor. Ama en önemlisi İZSU yönetiminin Çeşme Belediyesi ile koordineli olarak çalışması ve her aradığımızda karşımızda bu yönetimi bulmamızdı. İçme suyumuzun önemini bu pandemi döneminde tüm dünya gördü. Çeşme'mizin eskimiş olan altyapısındaki kaçaklar hepimizin malumuyken bu sene yapılan yatırımlarla kayıp kaçak kısmımız çok büyük bir oranda giderildi. Dere yataklarımızda ciddi iyileştirmeler yapıldı" diye konuştu.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de, merkezi hükümetin prosedürüne takılan bazı proje ve yatırımlardan örnekler verdi. İZSU çalışmalarını hatırlatan Başkan Eriş, "Bölgeme, ilçeme destekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dünyanın her yerinde bu böyle

Meclisteki muhalefetin eleştirilerine toplu olarak cevap veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Dünyanın her yerinde bu böyle, iktidar çok iyi iş yaptığını söyleyecek muhalefet de yeterli görmeyecek. Aslına bakarsanız bu siyasetin doğasında var. Biz içinde bulunduğumuz durumdan gayri memnun olduğumuz için, daha iyisini nasıl yaparız diye kafa yorduğumuz için sürekli evrimimiz devam ediyor ve daha iyiye, güzele doğru bir yolculuk içindeyiz" dedi.

Gördes'te imalat hatası var yok demek gözünü kapatmak demek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, zaman zaman Gördes Barajı üzerinden yaşanan tartışmalara açıklık getirdi. Barajın su seviyesindeki düşüklüğün kuraklıkla değil, barajdaki yapısal sorunlardan kaynaklandığını ifade eden Başkan Soyer "Şu andaki rakamlar önümde. İzmir'in barajlarının doluluk seviyesi ortalama yüzde 40, 45, 50 bandında. Tüm barajlar öyle. Sadece Gördes'te yüzde 1 küsurat. Neredeyse bitmiş, kurumuş durumda. Emin olun ki imalat hatası var. Bunu yok saymayın. Tünellerinde de var hata. Dibinde su tutmadığı için 4 kere tadilata alındı. Ne yazık ki var böyle bir hata. Yok demek hakikaten gözünü kapatmak demek. Bu doğru değil. Madem öyle niye yatırımlara devam ettiniz diye soruldu. Koskoca Kavaklıdere arıtma tesisini yapmışız, güvenmişiz devlete. Nasıl vazgeçeceğiz? Ama rakamlar çok net. Yapıldığı günden bu yana 659 milyon metreküp su almayı beklerken geçen sürede toplam 190 milyon metreküp su alabilmişiz. 3 yıl boyunca hiç almamışız. Biz DSİ ile beraber çalışmak zorundayız. Bizim bürokratlarımızın DSİ bürokratlarıyla ilişkileri gayet düzgün, iyi anlaşıyorlar. Siyaseten de bizim bu iş birliğine destek olmamız lazım. Sadece CHP değil AK Partililerin de aynı şekilde DSİ bürokratlarına bunu empoze etmesi, telkinde bulunması lazım" diye konuştu.

Körfezde dip temizliği bakanlığın işi değil mi?

Körfez temizliği konusunda açıklama yapan Başkan Soyer, "Körfezde dip temizliği bakanlığın işi değil mi? Bakanlığın bununla ilgili birimi var. Deniz Dip Tarama Başmühendisliği var. Ama en son 2018'de Mayıs'ta bir dip tarama yapmışlar. O da topuk açmak için yani gemiler girsin diye. Temizlikle ilgili bir çalışma değil. Körfez dip temizlik başmühendisliğinin bizim körfezde yapacağımız çalışmaya destek vermesini AK Partili arkadaşlardan rica ediyorum. Mutlaka iş birliği yapmalılar. Birlikte yapmamız lazım. Bakanlık bu memleketin dışında değil ki, bizim bakanlığımız. O zaman bize destek vermeleri lazım. Bizim önceliği sirkülasyon kanalı açılmasına değil de derelerin, yağmur suyu atık su kanalının ayrıştırılmasına vermemizin bir sebebi var. Önce kirliliği durdurmamız lazım. Bu sirkülasyon kanalını hiç yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Önce yağmur suyu ve pis su kanallarını ayrıştırıyoruz. Bu çok zor bir iş. Sözcüklerle ifade etmek kolay geliyor ama ben Buca'daki çalışmayı izledim. Akıl alacak bir şey değil. Bütün trafiği alt üst ediyorsunuz, mevcut yolları kaldırıyorsunuz. On yıllardır var olan bir şeyi bozuyorsunuz tekrar yeni bir şey yapıyorsunuz. O kilometreler kolay ifade ediliyor ama 100 metresi bile büyük mesele. Büyük cesaret, büyük fedakarlık istiyor ve çok büyük çalışma istiyor. 2 ay boyunca 24 saat çalışıldı. Kolay bir iş değil. Ama bizim de bu şehre borcumuz. Körfezin başka türlü temizlenmeyeceğini bildiğimiz için bunu yapmak mecburiyetindeyiz" dedi.

İyi ki gitmişiz, 60 tane suç duyurusunda bulunduk

Gediz Nehri'nin kirliliği için bölgeye yapılan tura dair gelen eleştirilere cevap veren Soyer, şunları söyledi: "Gediz'e İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gitmedim ki, Ege Belediyeler Birliği Başkanı olarak gittim. Ege Belediyeler Birliği Başkanı olarak bu benim sorumluluğum. Ege Belediyeler Birliği Kütahya'nın da, Uşak'ın da, Manisa'nın da üye olduğu bir birlik. Bizim asıl şunu sorgulamamız gerekmez mi? On yıllardır Gediz zehir akıtıyor. Körfeze şu kadar geliyor, bu kadar gelmiyor, dışarı gidiyor, ne fark eder! Bizim bereketli topraklarımız zehirleniyor kardeşim. Tamam teşekkür beklemiyorum ama hiç olmazsa bunun anlaşılmasını beklerim. Biz niye yaptık bunu? On yıllardır kimse elini taşın altına sokmamış, kimse bu kirlilikle, zehirlenmeyle mücadele etme ihtiyacı duymamız. Bir arıtma tesisine suyu akıtıyorsun diye 200 bin TL ceza kesilmiş, devam ediyor. On yıllardır devam ediyor. Kuraklık var, iklim krizi var, yanlış tarım ürün deseni var, vahşi sulama var, yetmiyor bir de zehirliyoruz. Buna kim karşı çıkacak? Gerekenler çıkmamış. Ne yapalım? Seyirci mi kalalım? İyi ki gitmişiz. 60 tane suç duyurusunda bulunduk. Takip edeceğiz. Ege Belediyeler Birliği olarak acil bir noktada arıtma tesisi yapma ihtimalimiz de var. Bu vatan hepimizin. "

İZSU hakikaten canla başla çalışıyor

"İZSU hakikaten canla başla çalışıyor. Burada bulunan bütün arkadaşlarımın ellerine, emeklerine sağlık, her biriyle iftihar ediyoruz. Meclis üyelerimizin hepsine çok teşekkür ediyorum, hepsinin kafa yorduğuna şahitlik ediyoruz" sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Soyer, "İzmir'de müsilaj (deniz salyası) neden olmadı? Marmara'ya arıttığı atık suyu akıtan 7 ilimiz var. Bu 7 ilin arıtma tesislerinin yüzde 51'i doğal ve biyolojik arıtma, yüzde 48'i ızgara ve kum arıtması. Sadece İzmir'de 68 arıtmanın yüzde 97'si ileri biyolojik arıtma. Bu ne demek? Azot ve fosforu bırakmıyor. Izgara ve kumla arıtılan su ne yazık ki azot ve fosforu arıtmıyor. İzmir'in Marmara'dan farkı ileri biyolojik arıtma tesislerine sahip olmasıdır. Bununla da hepimiz ayrı ayrı iftihar edebiliriz. Bu çok kıymetli bir iş! " dedi.

İzmir bununla da iftihar edebilir

İzmir'in suyunun temizliği üzerinden zaman zaman algı yaratılmaya çalışıldığını belirten Soyer, "İzmir'in musluklarından akan suyla ilgili değerleri Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü tespit ediyor. Bu tespitler sonucunda şöyle bir realite var; 11 metropol ilçenin tamamında yüzde 100, 19 ilçesinde yüzde 95 mertebesinde su içilebilir değerlerinde. İzmir bununla da iftihar edebilir. Milletimize içilebilir su veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından onaylanan bütçe kapsamında 3 milyar 800 milyon liranın 1 milyar 789 milyonluk payı yatırımlara ayrıldı. Böylece Toplantıda İZSU Genel Müdürlüğü 2022 Mali Yılı Performans Programı ile 2022, 2023, 2024 yıllarını da içeren Mali Yılı Bütçe Taslağı oy çokluğuyla kabul edildi.

Bütçenin detaylarında neler var?

İZSU Genel Müdürlüğü, önümüzdeki yıl tarihinin en büyük yatırımlarını hayata geçirmeyi hedefliyor. Yağmur suyu ayrıştırma hatları ile Körfez'i yeniden eski günlerine döndürecek projeleri başlatan, kentin atık su arıtma kapasitesini artıran ve arıtma kalitesini geliştiren tesislerin temelini atan, 30 ilçede kesintisiz ve sağlıklı içme suyu için çalışma yürüten İZSU, 3 milyar 800 milyon liralık 2022 yılı bütçesinin 1 milyar 789 milyon liralık bölümünü yatırımlara ayırdı.

Tarifelere yeni düzenleme

İZSU Genel Müdürlüğü özellikle son dönemde ciddi artış gösteren enerji maliyetleri başta olmak üzere yükselen giderleri karşılayabilmek için su tarifelerinde düzenlemeye gitti. Ayrıca iklim krizi nedeniyle azalan su kaynaklarını korumak ve su tasarrufunu teşvik etmek için daha önce 0-13 metreküp arası tüketimler için uygulanan 1. kademe tarife 0-10 metreküp olarak düzenlendi. 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre konutlarda kullanılan suyun birinci kademesine yüzde 18, ikinci kademesine yüzde 30 fiyat artışı uygulanacak.

