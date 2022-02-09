İZSU İzmir su kesintisi: 9 Şubat 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi!

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 9 Şubat Çarşamba günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 9 Şubat Çarşamba İzmir su kesintisi saatleri...

9 ŞUBAT İZMİR SU KESİNTİLERİ

İlçe: BORNOVA

Mahalleler: ATATÜRK

Kesinti Süresi: 09.02.2022 saat 16:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: 916 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE KESİNTİ YAPILMIŞTIR

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İlçe: BORNOVA

Mahalleler: KOZAĞAÇ, ATATÜRK

Kesinti Süresi: 09.02.2022 saat 15:25 ile 17:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: 277/6 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR

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İlçe: KARŞIYAKA

Mahalleler: AKSOY

Kesinti Süresi: 09.02.2022 saat 16:55 ile 17:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: 1748 SOKAK No:49 ÖNÜ BRANŞMAN ARIZASI İÇİN 1748 X YALI BULVARI SAYAÇ KAPATILDI. .

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İlçe: KONAK

Mahalleler: FERAHLI, UMURBEY, VEZİRAĞA, İSMET PAŞA, KÜÇÜKADA, MEHTAP, LALE

Kesinti Süresi: 09.02.2022 saat 15:10 ile 18:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: 3513--34 İÇİN

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İlçe: KONAK

Mahalleler: AZİZİYE, DUATEPE, 19 MAYIS, 1.KADRİYE, 2.KADRİYE, HASAN ÖZDEMİR, İMARİYE, VEZİRAĞA

Kesinti Süresi: 09.02.2022 saat 17:00 ile 18:30 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Açıklama: 737 SOKAK İÇİ

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