İZSU İzmir su kesintisi: 9 Aralık İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de suların kesilmesi sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlar suların ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Peki, 9 Aralık İzmir su kesintisi kapsamında sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında detaylar..

İzmir'de suların kesilmesi sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlar suların ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Peki, 9 Aralık İzmir su kesintisi kapsamında sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında detaylar..

9 ARALIK İZSU SU KESİNTİLERİ

İZSU'dan yapılan açıklamaya göre;

İzmir genelinde olası bir arıza durumunda oluşacak su kesintilerini önlemek amacıyla Gördes Barajı'ndan beslenmesi yapılan ana iletim hattının imalat çalışmaları bitmiştir. Hatların bağlantılarının yapılabilmesi, eski iletim hatlarının devre dışı bırakılabilmesi için Bornova İlçesi Kamil Tunca Bulvarı ve Kemalpaşa Caddesi'nde olmak üzere iki noktada ana iletim hattı bağlantı çalışması yapılması planlanmıştır. Bu nedenle 09.12.2020 Çarşamba günü saat 21:00'den, 11.12.2020 Cuma günü saat 09:00'a kadar Bornova İlçesi Yunus Emre, Egemenlik, Işıklar, Gürpınar mahallelerinin tamamında, Ümit, Karacaoğlan ve Kemalpaşa mahallelerinin bir bölümünde su kesintisi yapılacaktır.

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İzmir'in metropol ilçelerinde su ihtiyacının bir kısmının Gördes Barajı'ndan karşılanması amacıyla başlatılan ana iletim hattı çalışmaları tamamlandı. Bu kapsamda, Gördes'ten gelen ana hat ile Bornova merkezi besleyen hattın birleştirilerek kente ilave su kaynağının sağlandığı, yeni hattın bağlanması sırasında 9 Aralık Çarşamba günü saat 21.00'den, 11 Aralık Cuma günü 09.00'a kadar Bornova'nın bazı mahallelerine 36 saat su verilemeyeceği bildirildi.

Metropol ilçelerde su ihtiyacının bir kısmının Gördes Barajı'ndan karşılanması amacıyla başlatılan ana iletim hattı çalışmalarının tamamlandığı, çalışmaların yapılacağı bölgelerde su kesintisinin yapılacağı açıklandı. Şehrin bir bölümünün yeni devreye alınacak Kavaklıdere Arıtma Tesisi ile beslenmesi ve olası arıza durumlarında şehrin diğer bölgelerine de su aktarımı yapabilmek için döşenen ana iletim hattı çalışmalarının bittiği öğrenildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında Kemalpaşa Caddesi ve Aydınlar Caddesi girişinde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış, sıklıkla arıza yapan beton boru da yenilendi.

Yeni hattın devreye sokulması için su kesintisi yapılacak

İZSU ekipleri, Bornova'nın yeni hat bağlantılarının yapılabilmesi ve eski hatların devre dışı bırakılabilmesi için Kamil Tunca Bulvarı ve Kemalpaşa Caddesi olmak üzere iki noktada yoğun ve aralıksız bir çalışma sürdürecek. Çalışmalar nedeniyle bölgede 9 Aralık Çarşamba günü saat 21.00'den, 11 Aralık Cuma günü saat 09.00'a kadar 36 saat zorunlu su kesintisi yapılacak. Sürecin sona ermesiyle birlikte sisteme yeni hattan su verilmeye başlanacak. Kesintinin daha kısa sürede bitirilmesi için İZSU ekipleri yoğun şekilde çalışacak.

Yeni hattın devreye alınması çalışmalarının neden olacağı su kesintisinden Bornova ilçesi Yunus Emre, Egemenlik, Işıklar, Gürpınar mahallelerinin tamamı ile Ümit, Karacaoğlan, Kemalpaşa mahallelerinin bir bölümü etkilenecek.