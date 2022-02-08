İZSU İzmir su kesintisi: 8 Şubat 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi!

İZMİR (Haberler.com) - İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 8 Şubat Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 8 Şubat Salı İzmir su kesintisi saatleri...

8 ŞUBAT İZMİR SU KESİNTİLERİ

İlçe: ÇEŞME

Mahalleler: ŞİFNE

Kesinti Süresi: 08.02.2022 saat 14:40 ile 18:00 arasında yaklaşık 3 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

Açıklama: YATIRIM İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI YENİLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA 6342 SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

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İlçe: ÇEŞME

Mahalleler: CUMHURİYET

Kesinti Süresi: 08.02.2022 saat 14:40 ile 17:00 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

Açıklama: 4321 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

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İlçe: ÖDEMİŞ

Mahalleler: ÇAYLI, ALAŞARLI

Kesinti Süresi: 08.02.2022 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI ÇAYLI VE ALAŞARLI MAHALLERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

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İlçe: ÖDEMİŞ

Mahalleler: KARADOĞAN

Kesinti Süresi: 08.02.2022 saat 14:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: ÖDEMİŞ İLÇESİ KARADOĞAN MAHALLESİNDE SU DEPOSU TEMİZLİĞİ NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

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İlçe: SEFERİHİSAR

Mahalleler: CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY, TURABİYE

Kesinti Süresi: 08.02.2022 saat 13:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: Elektirik arızasından dolayı depo seviyesi düşmüş olup bölge deposu beslenmektedir

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İlçe: SEFERİHİSAR

Mahalleler: HIDIRLIK

Kesinti Süresi: 08.02.2022 saat 14:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI İZTUR SİTESİNİN SULARI KESİLMİŞTİR

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İlçe: URLA

Mahalleler: ÇAMLIÇAY, ZEYTİNALANI

Kesinti Süresi: 08.02.2022 saat 08:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Açıklama: BÖLGEDE OLUŞAN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR ARIZA GİDERİLDİKTEN SONRA SULAR VERİLECEKTİR.

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