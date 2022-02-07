İZSU İzmir su kesintisi: 7 Şubat 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi!

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 7 Şubat Pazartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 7 Şubat Pazartesi İzmir su kesintisi saatleri...

7 ŞUBAT İZMİR SU KESİNTİLERİ

İlçe: ALİAĞA

Mahalleler: MİMAR SİNAN, FATİH, B.HAYRETTİN PAŞA

Kesinti Süresi: 07.02.2022 saat 15:30 ile 20:00 arasında yaklaşık 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Açıklama: HATUNDERE CAD ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE HELVACININ BİR KISMINA SU VERİLEMİYOR.

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İlçe: BALÇOVA

Mahalleler: ONUR

Kesinti Süresi: 07.02.2022 saat 16:10 ile 18:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: ONUR ÇAĞATAY Sk. NO 2 BALÇOVA VANA KAPANDI

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İlçe: BEYDAĞ

Mahalleler: AKTEPE

Kesinti Süresi: 07.02.2022 saat 14:30 ile 17:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Açıklama: BEYDAĞ İLÇESİ AKTEPE MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

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İlçe: BORNOVA

Mahalleler: ERZENE

Kesinti Süresi: 07.02.2022 saat 15:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: 29 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE KESİNTİ YAPILMIŞTIR BU KESINTIDEN ERGENE NIN BIR BOLUMUDE ETKILENIR

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İlçe: ÇEŞME

Mahalleler: YALI, ŞİFNE

Kesinti Süresi: 07.02.2022 saat 14:45 ile 19:00 arasında yaklaşık 4 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

Açıklama: YATIRIM İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI YENİLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA 6201 SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

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İlçe: FOÇA

Mahalleler: FATİH, FEVZİ ÇAKMAK

Kesinti Süresi: 07.02.2022 saat 14:40 ile 17:10 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Açıklama: YENİ FOÇA BURUNUCU MEVKİİ ETKİLENİR.

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İlçe: KEMALPAŞA

Mahalleler: YİĞİTLER

Kesinti Süresi: 07.02.2022 saat 12:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ OLACAKTIR.

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İlçe: MENEMEN

Mahalleler: 29 EKİM

Kesinti Süresi: 07.02.2022 saat 14:30 ile 18:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Açıklama: 10007 sokak ana boru arızası

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