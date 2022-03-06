İZSU İzmir su kesintisi: 6 Mart 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi!

İZMİR (Haberler.com) - İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 6 Mart Pazar günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 6 Mart Pazar İzmir su kesintisi saatleri...

6 MART İZMİR SU KESİNTİLERİ

İlçe: BAYRAKLI

Mahalleler: ÇAY, ÇİÇEK, TEPEKULE

Kesinti Süresi: 06.03.2022 saat 12:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: 1643/3--37 İÇİN

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İlçe: FOÇA

Mahalleler: ATATÜRK MAH

Kesinti Süresi: 06.03.2022 saat 11:00 ile 12:30 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Açıklama: BRANŞMAN ARIZASI NEDENİYLE.

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İlçe: SEFERİHİSAR

Mahalleler: TEPECİK

Kesinti Süresi: 06.03.2022 saat 11:15 ile 13:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: 1035 sokak içi ana boru patlağı nedeniyle akarca bölgesinin suları kesilmiştir

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İlçe: TORBALI

Mahalleler: KAZIM KARABEKİR, PANCAR

Kesinti Süresi: 06.03.2022 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: POMPA ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

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İlçe: URLA

Mahalleler: ŞİRİNKENT, KALABAK, YELALTI

Kesinti Süresi: 06.03.2022 saat 11:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: TEDAŞDAN KAYNAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN DOLAYI

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