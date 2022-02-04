İZSU İzmir su kesintisi: 4 Şubat 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 4 Şubat Cuma günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 4 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 4 Şubat Cuma günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 4 Şubat Cuma İzmir su kesintisi saatleri...
3 ŞUBAT İZMİR SU KESİNTİLERİ
İlçe: ALİAĞA
Mahalleler: ÇAKMAKLI
Kesinti Süresi: 04.02.2022 saat 12:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi
Açıklama: TAMAMI ETKİLENİR.
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İlçe: BORNOVA
Mahalleler: ATATÜRK
Kesinti Süresi: 04.02.2022 saat 14:05 ile 15:05 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Branşman Arızası
Açıklama: 915 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE KESİNTİ YAPILMIŞTIR
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İlçe: ÇEŞME
Mahalleler: İSMET İNÖNÜ
Kesinti Süresi: 04.02.2022 saat 14:50 ile 17:00 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: 2051 SOKAKTA YAŞANAN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
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İlçe: KARABAĞLAR
Mahalleler: GÜNALTAY, BARIŞ, SELVİLİ, KİBAR, SARIYER
Kesinti Süresi: 04.02.2022 saat 15:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: 4752 SOKAK NO:8 ÖNÜ İÇİN
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İlçe: KARŞIYAKA
Mahalleler: DONANMACI
Kesinti Süresi: 04.02.2022 saat 15:10 ile 16:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Branşman Arızası
Açıklama: 1730 SOKAK NO:43/A ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. SAYAÇ KAPATILDI.
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İlçe: KINIK
Mahalleler: TÜRKCEDİT
Kesinti Süresi: 03.02.2022 saat 11:55 ile 04.02.2022 saat 17:00 arasında yaklaşık 1 gün 5 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: TÜRKCEDİT MAHALLESİ ÇINARLI KÜME EVLERİNDE OLUMSUZ HAVA ŞARTLARINDAN DOLAYI BELİRTİLEN MEVKİDE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
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İlçe: KONAK
Mahalleler: FERAHLI, LEVENT, ZEYTİNLİK, EMİR SULTAN
Kesinti Süresi: 04.02.2022 saat 15:50 ile 17:20 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Branşman Arızası
Açıklama: VATAN-- 53 İÇİN
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lçe: KONAK
Mahalleler: EGE, UMURBEY
Kesinti Süresi: 04.02.2022 saat 14:50 ile 16:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: 1517--74 İÇİN