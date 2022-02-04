İZSU İzmir su kesintisi: 4 Şubat 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi!

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 4 Şubat Cuma günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 4 Şubat Cuma İzmir su kesintisi saatleri...

3 ŞUBAT İZMİR SU KESİNTİLERİ

İlçe: ALİAĞA

Mahalleler: ÇAKMAKLI

Kesinti Süresi: 04.02.2022 saat 12:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi

Açıklama: TAMAMI ETKİLENİR.

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İlçe: BORNOVA

Mahalleler: ATATÜRK

Kesinti Süresi: 04.02.2022 saat 14:05 ile 15:05 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Branşman Arızası

Açıklama: 915 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE KESİNTİ YAPILMIŞTIR

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İlçe: ÇEŞME

Mahalleler: İSMET İNÖNÜ

Kesinti Süresi: 04.02.2022 saat 14:50 ile 17:00 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: 2051 SOKAKTA YAŞANAN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

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İlçe: KARABAĞLAR

Mahalleler: GÜNALTAY, BARIŞ, SELVİLİ, KİBAR, SARIYER

Kesinti Süresi: 04.02.2022 saat 15:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: 4752 SOKAK NO:8 ÖNÜ İÇİN

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İlçe: KARŞIYAKA

Mahalleler: DONANMACI

Kesinti Süresi: 04.02.2022 saat 15:10 ile 16:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Branşman Arızası

Açıklama: 1730 SOKAK NO:43/A ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. SAYAÇ KAPATILDI.

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İlçe: KINIK

Mahalleler: TÜRKCEDİT

Kesinti Süresi: 03.02.2022 saat 11:55 ile 04.02.2022 saat 17:00 arasında yaklaşık 1 gün 5 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: TÜRKCEDİT MAHALLESİ ÇINARLI KÜME EVLERİNDE OLUMSUZ HAVA ŞARTLARINDAN DOLAYI BELİRTİLEN MEVKİDE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.

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İlçe: KONAK

Mahalleler: FERAHLI, LEVENT, ZEYTİNLİK, EMİR SULTAN

Kesinti Süresi: 04.02.2022 saat 15:50 ile 17:20 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Branşman Arızası

Açıklama: VATAN-- 53 İÇİN

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lçe: KONAK

Mahalleler: EGE, UMURBEY

Kesinti Süresi: 04.02.2022 saat 14:50 ile 16:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: 1517--74 İÇİN

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