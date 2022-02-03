İZSU İzmir su kesintisi: 3 Şubat 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi!

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 3 Şubat Perşembe günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 3 Şubat Perşembe İzmir su kesintisi saatleri...

3 ŞUBAT İZMİR SU KESİNTİLERİ

İlçe: KİRAZ

Mahalleler: OSMANGAZİ

Kesinti Süresi: 03.02.2022 saat 17:00 ile 19:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi

Açıklama: İBRAHİM GALİP CADDESİ İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN OSMANGAZİ MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR.

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İlçe: KARABAĞLAR

Mahalleler: KAZIM KARABEKİR, REFET BELE, BOZYAKA, GÜLYAKA, BAHAR

Kesinti Süresi: 03.02.2022 saat 15:45 ile 17:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Branşman Arızası

Açıklama: 3023 SOKAK İÇİ ARIZA İÇİN

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İlçe: KINIK

Mahalleler: TÜRKCEDİT

Kesinti Süresi: 03.02.2022 saat 11:55 ile 04.02.2022 saat 17:00 arasında yaklaşık 1 gün 5 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: TÜRKCEDİT MAHALLESİ ÇINARLI KÜME EVLERİNDE OLUMSUZ HAVA ŞARTLARINDAN DOLAYI BELİRTİLEN MEVKİDE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.

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İlçe: KİRAZ

Mahalleler: BAŞARAN

Kesinti Süresi: 02.02.2022 saat 11:40 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Pompa Arızası

Açıklama: BAŞARAN MAHALLESİNİ BESLEYEN DALGIÇ POMPA ARIZA YAPMIŞTIR. POMPANIN BULUNDUĞU YERE HAVA KOŞULLARINA BAĞLI OLARAK ARAÇ GİRMEMEKTEDİR. BU YÜZDEN MAHALLEDE SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ GÖRÜLEBİLİR.

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İlçe: KİRAZ

Mahalleler: YAVUZ SELİM, SAYGI, MEHMET AKİF, ULUBATLI, FERAHLI

Kesinti Süresi: 03.02.2022 saat 10:20 ile 18:00 arasında yaklaşık 7 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Branşman Arızası

Açıklama: 2663 SOKAK NO:30 ÖNÜ İÇİN

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