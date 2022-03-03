İZSU İzmir su kesintisi: 3 Mart 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 3 Mart Perşembe günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 3 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 3 Mart Perşembe günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 3 Mart Perşembe İzmir su kesintisi saatleri...
3 MART İZMİR SU KESİNTİLERİ
İlçe: BAYRAKLI
Mahalleler: MANSUROĞLU
Kesinti Süresi: 03.03.2022 saat 09:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
Açıklama: 283/4 SOKAK İÇİ ÇALIŞMADAN DOLAYI BÖLGE VANASI KAPATILDI.
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İlçe: BERGAMA
Mahalleler: FEVZİPAŞA
Kesinti Süresi: 02.03.2022 saat 14:15 ile 17:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Açıklama: ÇEVRE YOLU BAĞLANTI ÇALIŞMASI NEDENİYLE FEVZİPAŞA MAHALLESİNİN BİR KISMINDA (14:15-17:15) 3 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
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İlçe: KARABURUN
Mahalleler: İSKELE
Kesinti Süresi: 03.03.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Açıklama: İSKELE MAHALLESİ BODRUM CADDESİ'NDE YANGIN MUSLUĞU ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. KESİNTİDEN BODRUM CADDESİ, BODRUM İÇİ SOKAK, AZMAK SOKAK VE SAİPALTI MEVKİ ETKİLENECEKTİR.
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İlçe: KEMALPAŞA
Mahalleler: SEKİZ EYLÜL
Kesinti Süresi: 03.03.2022 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Açıklama: ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE YAKLAŞIK 3SAAT KESİNTİ YAPILACAKTIR.