İZSU İzmir su kesintisi: 28 Şubat 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 28 Şubat Pazartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 28 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR (Haberler.com) - İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 28 Şubat Pazartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 28 Şubat Pazartesi İzmir su kesintisi saatleri...
28 ŞUBAT İZMİR SU KESİNTİLERİ
İlçe: BORNOVA
Mahalleler: KAZIMDİRİK
Kesinti Süresi: 28.02.2022 saat 16:05 ile 17:05 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
Açıklama: 169 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE KESİNTİ YAPILMIŞTIR
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İlçe: ÇİĞLİ
Mahalleler: KÜÇÜK ÇİĞLİ
Kesinti Süresi: 28.02.2022 saat 14:05 ile 16:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Açıklama: 8785/3 SOKAK SONU ANA BORU ARIZASI İÇİN 8785/3 X 8782 KVŞ SOKAK VANASI KAPATILDI.
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İlçe: KEMALPAŞA
Mahalleler: HALİLBEYLİ
Kesinti Süresi: 28.02.2022 saat 15:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
Açıklama: ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ OLACAKTIR.