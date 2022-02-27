İZSU İzmir su kesintisi: 27 Şubat 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi!

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 27 Şubat Pazar günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 27 Şubat Pazar İzmir su kesintisi saatleri...

27 ŞUBAT İZMİR SU KESİNTİLERİ

İlçe: BORNOVA

Mahalleler: YUNUS EMRE

Kesinti Süresi: 27.02.2022 saat 16:25 ile 17:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: 7518 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE KESİNTİ YAPILMIŞTIR

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İlçe: BORNOVA

Mahalleler: MERKEZ, ÇAMKULE, SERİNTEPE, ZAFER

Kesinti Süresi: 28.02.2022 saat 10:30 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Açıklama: Trafo bakım çalışması yapılacağı için bölgeye su verilemeyecek.

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İlçe: KARŞIYAKA

Mahalleler: ÖRNEKKÖY

Kesinti Süresi: 27.02.2022 saat 16:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: BÖLGE SAYAÇ BAKIM ONARIM NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. . 7549 SOKAK İÇİNDEKİ SAYAÇ KAPATILDI. .

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İlçe: MENEMEN

Mahalleler: ULUS, KEMAL ATATÜRK

Kesinti Süresi: 27.02.2022 saat 12:50 ile 18:30 arasında yaklaşık 5 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.

Açıklama:

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