İZSU İzmir su kesintisi: 26 Şubat 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi!

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 26 Şubat Cumartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 26 Şubat Cumartesi İzmir su kesintisi saatleri...

26 ŞUBAT İZMİR SU KESİNTİLERİ

İlçe: BAYRAKLI

Mahalleler: EMEK

Kesinti Süresi: 26.02.2022 saat 14:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: 7290 SOKAK No:51 ÖNÜ BRANŞMAN HATTINA HASAR VERİLMESİ SONUCU 7065 X 7239 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI. .

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İlçe: BERGAMA

Mahalleler: FEVZİPAŞA

Kesinti Süresi: 26.02.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: ANABORU ARIZASI NEDENİYLE FEVZİPAŞA MAHALLESİNDE 2 SAAT (09:00-11:00) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.

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İlçe: BORNOVA

Mahalleler: ATATÜRK

Kesinti Süresi: 26.02.2022 saat 13:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: 878 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN ATATÜRK MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR.

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İlçe: TİRE

Mahalleler: ARMUTLU

Kesinti Süresi: 26.02.2022 saat 12:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: DEPO TEMİZLİĞİ YAPILDIGINDAN DOLAYI KESİNTİ YAŞANMAKTADIR.

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