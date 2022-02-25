İZSU İzmir su kesintisi: 25 - 26 Şubat 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi!

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 25 Şubat Cuma günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 25 Şubat Perşembe İzmir su kesintisi saatleri...

25 ŞUBAT İZMİR SU KESİNTİLERİ

İlçe: BERGAMA

Mahalleler: İSLAMSARAY

Kesinti Süresi: 25.02.2022 saat 14:45 ile 16:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: ANABORU ARIZASI NEDENİYLE İSLAMSARAY MAHALLESİNDE (14:45-16:459 2 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.

-------------

İlçe: BUCA

Mahalleler: 29 EKİM

Kesinti Süresi: 25.02.2022 saat 14:05 ile 16:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: ORTA TEPE SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU VARDIR.

-------------

İlçe: KONAK

Mahalleler: KILIÇ REİS, MİTHATPAŞA, MURAT REİS, AKIN SİMAV, KEMAL REİS, PİRİ REİS

Kesinti Süresi: 25.02.2022 saat 17:55 ile 18:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: 320-7 İÇİN

Haberler.com - Gündem