İZSU İzmir su kesintisi: 24 - 25 Şubat 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi!

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 24 Şubat Perşembe günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 24 Şubat Perşembe İzmir su kesintisi saatleri...

24 ŞUBAT İZMİR SU KESİNTİLERİ

İlçe: BERGAMA

Mahalleler: BAHÇELİEVLER, KADRİYE

Kesinti Süresi: 24.02.2022 saat 13:30 ile 15:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: ELEKTRİK KAZISI YAPILIRKEN ANABORUYA ZARAR VERİLMESİ NEDENİYLE BAHÇELİEVLER VE KADRİYE MAHALLESİNDE (3:30-15:30) 2 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.

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İlçe: BORNOVA

Mahalleler: GÜRPINAR

Kesinti Süresi: 24.02.2022 saat 16:10 ile 18:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: 7055 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE KESİNTİ YAPILMIŞTIR BU KESİNTİDEN KEMALPAŞA MAHALLESİDE ETKİLENİR

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İlçe: BORNOVA

Mahalleler: ATATÜRK

Kesinti Süresi: 24.02.2022 saat 16:35 ile 17:35 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: 894 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE KESİNTİ YAPILMIŞTIR

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İlçe: ÇEŞME

Mahalleler: ALAÇATI

Kesinti Süresi: 24.02.2022 saat 14:45 ile 17:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

Açıklama: YATIRIM İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI YENİLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YAŞANAN ANABORU ARIZASI SEBEBİYLE 11014 SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

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İlçe: KONAK

Mahalleler: ALSANCAK, TURGUT REİS, KÜLTÜR

Kesinti Süresi: 24.02.2022 saat 14:55 ile 16:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: 1445 SOKAK NO: 1 İÇİN

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