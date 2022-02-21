İZSU İzmir su kesintisi: 21-22 Şubat 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi!

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 21 Şubat Pazartesi günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 21 Şubat Pazartesi İzmir su kesintisi saatleri...

21 ŞUBAT İZMİR SU KESİNTİLERİ

İlçe: BERGAMA

Mahalleler: GAZİOSMANPAŞA, FATİH

Kesinti Süresi: 20.02.2022 saat 14:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: ANABORU ARIZASI NEDENİYLE GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİNDE VE FATİH MAHALLESİNİN BİR KISMINDA (14:00-15:00) 1 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.

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İlçe: ÇEŞME

Mahalleler: ŞİFNE, YALI

Kesinti Süresi: 21.02.2022 saat 15:40 ile 18:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: YATIRIM İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI YENİLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YAŞANAN ANABORU ARIZASI SEBEBİYLE 6191 SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

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İlçe: ÇEŞME

Mahalleler: ALAÇATI

Kesinti Süresi: 21.02.2022 saat 16:55 ile 19:00 arasında yaklaşık 2 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.

Açıklama: YATIRIM İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI YENİLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YAŞANAN ANABORU ARIZASI SEBEBİYLE KEMALPAŞA CADDESİ VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

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İlçe: KİRAZ

Mahalleler: SULUDERE

Kesinti Süresi: 21.02.2022 saat 08:10 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

Açıklama: SULUDERE MAHALLESİNİ BESLEYEN DALGIÇ POMPANIN ARIZA YAPMASINDAN DOLAYI BÖLGEDE SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLİR.

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İlçe: KONAK

Mahalleler: ALSANCAK, AKDENİZ

Kesinti Süresi: 21.02.2022 saat 16:35 ile 18:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: HALİT ZİYA BLV. NO:41 ÖNÜ İÇİN

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İlçe: MENDERES

Mahalleler: GÜMÜLDÜR CUMHURİYET

Kesinti Süresi: 21.02.2022 saat 15:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE CUMHURİYET MAH. GECİCİ OLARAK SU VERİLEMEYEKTİR.

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İlçe: SEFERİHİSAR

Mahalleler: MERSİN ALANI

Kesinti Süresi: 21.02.2022 saat 14:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: MERSİN ALANI MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ İPEKKUM MEVKİ SAHİL BÖLGESİ VE CİVARI.

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