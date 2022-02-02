İZSU İzmir su kesintisi: 2 Şubat 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi!

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 2 Şubat Çarşamba günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 2 Şubat Çarşamba İzmir su kesintisi saatleri...

2 ŞUBAT İZMİR SU KESİNTİLERİ



İlçe: KİRAZ

Mahalleler: BAŞARAN

Kesinti Süresi: 02.02.2022 saat 11:40 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Pompa Arızası

Açıklama: BAŞARAN MAHALLESİNİ BESLEYEN DALGIÇ POMPA ARIZA YAPMIŞTIR. POMPANIN BULUNDUĞU YERE HAVA KOŞULLARINA BAĞLI OLARAK ARAÇ GİRMEMEKTEDİR. BU YÜZDEN MAHALLEDE SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ GÖRÜLEBİLİR.

İlçe: TİRE

Mahalleler: PEŞREFLİ

Kesinti Süresi: 01.02.2022 saat 12:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: ANABORU ARIZASI NEDENIYLE KESINTI YAPILMISTIR

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