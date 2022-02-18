İZSU İzmir su kesintisi: 18-19 Şubat 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi!

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 18 Şubat Cuma günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 18 Şubat Cuma İzmir su kesintisi saatleri...

18 ŞUBAT İZMİR SU KESİNTİLERİ

İlçe: ALİAĞA

Mahalleler: ŞEHİTKEMAL

Kesinti Süresi: 16.02.2022 saat 21:00 ile 23:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: MASLAKTAKİ VANA ARIZASI NEDENİYLE AŞAĞIŞEHİTKEMAL KÖYÜNE SU VERİLEMİYOR.

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İlçe: BAYRAKLI

Mahalleler: DOĞANÇAY

Kesinti Süresi: 18.02.2022 saat 15:05 ile 17:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: 7198 SOKAK İÇİ DEPLASE ÇALIŞMASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. SAYAÇ KAPATILDI.

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İlçe: ÇEŞME

Mahalleler: ÇİFTLİK

Kesinti Süresi: 18.02.2022 saat 11:30 ile 18:30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: VATANTAŞ KAZISI ENSASINDA ÇİFTLİK DEPO İNİŞ HATTININ PATLATILMASI NEDENİYLE ÇİFTLİK BÖLGESİ GENELİ VE ALTINKUM GENELİ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

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İlçe: FOÇA

Mahalleler: HACIVELİ

Kesinti Süresi: 18.02.2022 saat 15:00 ile 16:30 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Açıklama: ESKİ BAĞARASI BÜYÜK BÖLÜMÜ ETKİLENİR.

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İlçe: KARŞIYAKA

Mahalleler: BAHRİYE ÜÇOK

Kesinti Süresi: 18.02.2022 saat 15:50 ile 16:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: HÜSEYİN OLGUN SOKAK NO:63 BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. ATATÜRK BULVARI X BAHRİYE ÜÇOK KVŞ SAYAÇ KAPATILDI.

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İlçe: ÖDEMİŞ

Mahalleler: ARTICAK, ÇOBANLAR

Kesinti Süresi: 18.02.2022 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI ARTICAK VE ÇOBANLAR MAHALLERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

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İlçe: SEFERİHİSAR

Mahalleler: HIDIRLIK, TEPECİK

Kesinti Süresi: 18.02.2022 saat 17:00 ile 19:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: BARANKAYA ŞİRKETİ ANA HAT YENİLEME ÇALIŞMASINDA TUZLA CADDESİ ÜZERİ ANA BORU PATLAĞI NEDENİYLE AKARCA BÖLGESİNİN SULARI KESİLMİŞTİR

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İlçe: TORBALI

Mahalleler: İNÖNÜ

Kesinti Süresi: 18.02.2022 saat 15:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

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