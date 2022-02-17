İZSU İzmir su kesintisi: 17-18 Şubat 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi!

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 17 Şubat Perşembe günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 17 Şubat Perşembe İzmir su kesintisi saatleri...

17 ŞUBAT İZMİR SU KESİNTİLERİ

İlçe: ALİAĞA

Mahalleler: ŞEHİTKEMAL

Kesinti Süresi: 16.02.2022 saat 21:00 ile 23:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: MASLAKTAKİ VANA ARIZASI NEDENİYLE AŞAĞIŞEHİTKEMAL KÖYÜNE SU VERİLEMİYOR.

-------------

İlçe: ÇEŞME

Mahalleler: YALI

Kesinti Süresi: 17.02.2022 saat 10:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: YATIRIM İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA YAŞANAN ANABORU ARIZASI SEBEBİYLE 6298 SOKAK VE CİVARINDA SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

-------------

İlçe: ÇEŞME

Mahalleler: ALAÇATI

Kesinti Süresi: 17.02.2022 saat 15:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: YATIRIM İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN İÇME SUYU ŞEBEKE YENİLEME ÇALIŞMA HATTINDA YAŞANAN ANABORU ARIZASI SEBEBİYLE 11044 CİVARINDA SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

-------------

İlçe: KONAK

Mahalleler: 26 AĞUSTOS, YAVUZ SELİM, ZEYBEK, SAYGI, MEHMET AKİF, ULUBATLI

Kesinti Süresi: 17.02.2022 saat 17:00 ile 19:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: GAZİ PAŞA CADDESİ NO:156 İÇİN

-------------

İlçe: MENEMEN

Mahalleler: 85.YIL CUMHURİYET, GAZİ MUSTAFA KEMAL, İNÖNÜ

Kesinti Süresi: 17.02.2022 saat 15:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama:

-------------

İlçe: ÖDEMİŞ

Mahalleler: DEMİRCİLİ

Kesinti Süresi: 17.02.2022 saat 17:45 ile 19:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: ÖDEMİŞ İLÇESİ DEMİRCİLİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

-------------

İlçe: SEFERİHİSAR

Mahalleler: HIDIRLIK, TEPECİK

Kesinti Süresi: 17.02.2022 saat 17:00 ile 19:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: BARANKAYA ŞİRKETİ ANA HAT YENİLEME ÇALIŞMASINDA TUZLA CADDESİ ÜZERİ ANA BORU PATLAĞI NEDENİYLE AKARCA BÖLGESİNİN SULARI KESİLMİŞTİR

-------------

İlçe: TORBALI

Mahalleler: KAZIM KARABEKİR, İZMİR PANCAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Kesinti Süresi: 17.02.2022 saat 11:30 ile 18:30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: GEDİZ ELEKTRİK BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE: PANCAR 'A SU VERİLEMEYECEKTİR.

-------------

İlçe: URLA

Mahalleler: KALABAK, YENİKENT

Kesinti Süresi: 17.02.2022 saat 10:30 ile 18:00 arasında yaklaşık 7 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Açıklama: ÜST KISIMLARA BASAN BASINÇLI HATTA ANA BORU ARIZASI ARIZA 3331 SOKAKTA

-------------

İlçe: URLA

Mahalleler: SIRA, ALTINTAŞ, YENİCE, YELALTI, YAKA, YENİ, HACI İSA, CAMİATİK, NAİPLİ

Kesinti Süresi: 17.02.2022 saat 16:00 ile 20:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: URLA MERKEZ MAHALLELERİN ÜST KESİMLERİNE SU VERİLEMİYECEKTİR.

Haberler.com - Gündem