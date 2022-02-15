İZSU İzmir su kesintisi: 15-16 Şubat 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi!

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 15 Şubat Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 15 Şubat Salı İzmir su kesintisi saatleri...

15 ŞUBAT İZMİR SU KESİNTİLERİ

Seferihisar İlçesi Su Kesintisi

"Değerli Abonelerimiz,

Seferihisar İlçesi İçme Suyu Şebekesi Yenileme Projesi kapsamında Sığacık mahallesinde bulunan su deposunun çalışmayan ve eskiyen vanalarının değişimi ve periyodik bakımının yapılabilmesi için su kesintisi yapılması zorunluluğu oluşmuştur.

Bu nedenle 15.02.2022 Salı 22:00 ile 16.02.2022 Çarşamba 06:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Kesintiden Etkilenecek Mahalleler: Sığacık ve Camikebir Mahalleleri.

Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayıştan dolayı teşekkür ederiz."

Karşıyaka İlçesi Su Kesintisi

"Değerli Abonelerimiz,

Karşıyaka ve Bayraklı İlçelerine içme suyu sağlayan Ø2200'lük isale hattı üzerinden alternatif besleme hatlarının oluşturulması amacı ile yapılan Ø800'lük hattın bağlantı çalışması için su kesintisi yapılması zorunluluğu oluşmuştur.

Bu nedenle 16.02.2022 Çarşamba 23:00 ile 17.02.2022 Perşembe 23:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Kesintiden Etkilenecek Mahalleler: Karşıyaka ilçesi Zübeyde Hanım, Latife Hanım Mahalleleri

Bayraklı ilçesi Postacılar, Soğukkuyu ve Yamanlar Mahalleleri.

Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayıştan dolayı teşekkür ederiz."

Bayraklı İlçesi Su Kesintisi

"Değerli Abonelerimiz,

Karşıyaka ve Bayraklı İlçelerine içme suyu sağlayan Ø2200'lük isale hattı üzerinden alternatif besleme hatlarının oluşturulması amacı ile yapılan Ø800'lük hattın bağlantı çalışması için su kesintisi yapılması zorunluluğu oluşmuştur.

Bu nedenle 16.02.2022 Çarşamba 23:00 ile 17.02.2022 Perşembe 23:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Kesintiden Etkilenecek Mahalleler: Karşıyaka ilçesi Zübeyde Hanım, Latife Hanım Mahalleleri

Bayraklı ilçesi Postacılar, Soğukkuyu ve Yamanlar Mahalleleri.

Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayıştan dolayı teşekkür ederiz."

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İlçe: BERGAMA

Mahalleler: ULUCAMİİ, TALATPAŞA

Kesinti Süresi: 14.02.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: ANABORU ARIZASI NEDENİYLE ULUCAMİİ VE TALATPAŞA MAHALLESİNDE 2 SAAT (09:30-11:30) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.

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İlçe: BORNOVA

Mahalleler: ATATÜRK

Kesinti Süresi: 15.02.2022 saat 16:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: 916 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN ATATÜRK MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR.

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İlçe: BUCA

Mahalleler: ÇAMLIKULE

Kesinti Süresi: 15.02.2022 saat 15:15 ile 18:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: 220/57 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR

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İlçe: ÇEŞME

Mahalleler: ALAÇATI

Kesinti Süresi: 15.02.2022 saat 08:45 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

Açıklama: YATIRIM İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI YENİLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YAPILAN BAĞLANTI ÇALIŞMASI SEBEBİ İLE 11010 SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

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